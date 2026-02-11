IU硬起來！EDAM去年狂告96名酸民　造謠抄襲者判賠3000萬

記者張筱涵／綜合報導

韓星IU（李知恩）所屬公司EDAM娛樂11日對外公開針對惡意貼文的法律應對進度，強調過去一年已對大量散布毀謗、侮辱、虛假事實與性騷擾內容的網友提告，並陸續取得多項判決結果，同時表明未來仍將持續採取強硬法律措施，絕不寬貸。

▲IU保護自身權益。（圖／翻攝自X／_IUofficial）



去年提告96人 多起案件已判決出爐

EDAM表示，公司透過法律代理律師事務所，於2025年間共對96名惡意發文者提起刑事告訴及民事訴訟。提告對象涵蓋多個平台，包括Naver、Nate Pann、Daum、theqoo、DC Inside、Threads、Instagram、Instiz、Ilbe、YouTube與X（舊稱推特）等。

自上次公告以來，法院已陸續作出判決與處分結果，包括7件罰金刑、1件罰金刑並須完成性暴力治療課程、3件附教育條件之緩起訴，以及1件有期徒刑10個月、緩刑2年並附保護觀察。公司指出，部分被告在第一次提告後仍持續發布惡意內容，因此追加提告，並進入正式審判程序，而非僅以簡易命令結案。

散布間諜謠言遭重罰 誹謗與性騷擾判刑10個月

在具體案件方面，針對散布IU「間諜說」等不實傳聞的網友，法院判處韓幣500萬元（約台幣11萬元）罰金。另有使用者在海外平台X上提出不實抄襲指控，甚至以違反著作權法為由對IU提出檢舉，EDAM因此提起精神損害賠償訴訟，法院全額判准韓幣3000萬元（約台幣66萬元）賠償請求。

此外，一名在Naver反覆散布IU涉重大犯罪的虛假謠言，並發表與國籍、身分相關不實內容及性騷擾貼文者，遭判處有期徒刑10個月、緩刑2年並須接受保護觀察。

網路爆料帳號與人身威脅 公司強調絕不寬貸

EDAM也透露，針對透過YouTube散布誹謗與不實內容的「網路爆料帳號」，目前刑事案件仍在調查中。同時，公司也已對在海外平台Threads散布不實資訊的使用者提起民事賠償訴訟，並為確認對方身分向美國法院申請資訊揭露程序。

除了線上惡意貼文外，EDAM強調，近期更出現有人前往IU住家、家人住所及公司附近威脅人身安全，甚至要求金錢的不法行為，涉案者已遭警方立案調查。公司重申，對於任何威脅藝人及家人安全的行為，將不予和解或寬貸，並持續採取最嚴正的法律手段。

IU目前正準備於4月播出的MBC新劇《21世紀大君夫人》，演藝活動仍持續進行。

【EDAM娛樂聲明中文翻譯】

EDAM娛樂在此說明。

針對本公司旗下藝人IU（李知恩）遭受毀謗、侮辱、散布虛假事實、惡意攻擊及性騷擾等惡意貼文行為，本公司持續進行法律應對，現就相關進度向各位說明。

本公司透過擔任法律代理的律師事務所，於2025年間共對96名對象提起刑事告訴及民事訴訟。提告及訴訟對象為在Naver、Nate Pann、Daum、theqoo、DC Inside、Threads、Instagram、Instiz、Ilbe、YouTube、X等平台撰寫惡意貼文之使用者(아이***, le***, _on***, 1o***, su***, so***, 7h***, 10***, ba***, my***, 코끼***, Ca***, 헤으***, 미카***, 자파***, om***, 화교***, 서로***, 와***, nr***, am***, se*** 등)。

自上次公告後確定的判決或處分包括：7件罰金刑、1件罰金刑並須完成性暴力治療課程、3件附教育條件之緩起訴，以及1件有期徒刑10個月、緩刑2年並附保護觀察。對於在一次提告後仍持續發表惡意貼文者，本公司已追加提告，並進入正式審判程序。

針對散布藝人不實傳聞（所謂「間諜說」）者，法院判處500萬韓元罰金。對於在海外平台X上提出不實抄襲指控並以違反著作權法檢舉藝人者，本公司提起精神損害賠償訴訟，法院全額支持3000萬韓元賠償請求。

此外，法院對於在Naver反覆散布藝人涉重大犯罪不實謠言及與國籍、身分相關虛假內容，並撰寫性騷擾貼文者，判處有期徒刑10個月、緩刑2年及保護觀察。

目前，針對透過YouTube散布誹謗及虛假內容的帳號之刑事提告案件，仍在調查中。針對在海外平台Threads散布不實內容的使用者，本公司亦已提起民事賠償訴訟，並向美國法院申請資訊揭露程序以確認其身分。

除線上惡意貼文外，本公司亦對侵害藝人及家人私生活、威脅人身安全的非法行為採取嚴正應對。近期已有多起前往藝人住家、家人住所或公司附近威脅或索取金錢之案例，涉案者已被警方立案調查。

本公司將對所有威脅藝人安全的行為採取強硬法律措施，絕不寬貸。請勿接近或前往藝人、家人及相關人員之住處。

目前亦持續針對其他惡意貼文採取法律程序，後續結果將另行公告。

本公司除仰賴粉絲檢舉外，亦持續自行監控各大社群、論壇及影音平台，蒐證並採取法律行動。未來亦將持續對侵害藝人名譽、人格權及人身安全之違法行為採取強硬法律措施，絕不和解或寬貸。

EDAM娛樂將竭盡全力保護藝人安全與權益。

謝謝。