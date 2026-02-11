「核彈芭比」金賢姈父病逝！球賽確定缺席　本人悲痛道歉：還需一點時間

記者孟育民／台北報導

韓籍啦啦隊女神金賢姈擁有「核彈芭比」的稱號，她在去年來台發展，加入「浪LIVE電豹女」，工作滿檔。怎料，她在9日傳出父癌逝，其經紀公司2S隨後也證實金父於8日在醫院安詳辭世，享年54歲。由於事發突然，原訂要出席球賽的她，稍早發聲向粉絲道歉，確定請假缺席，經紀公司表示：「她很懂事，想遵守諾言、不想影響電豹女，上次（1/31、2/1的球賽）也是萬不得已，因為剛送安寧、很怕看不到最後一面會終身遺憾，這次已公告出席的球賽（2/14、15）也必須缺席，我們都很不捨，理解體諒她的心情。」

▲金賢姈悲痛喪父，確定缺席原定的行程。（圖／翻攝自Instagram／h0_barbie）

金賢姈第一時間趕回韓國陪伴父親，無奈父親最終仍未能撐過病魔，於2月8日離世。稍早她親自發聲，也向球迷致歉，表示無法出席2月14日、15日的雲豹賽程，「真的很抱歉必須用這樣的方式向大家請假。」她坦言，本該站在球場與隊友並肩作戰、聽見球迷加油聲的自己，卻在這個週末缺席，「現在的我，還需要一點時間整理心裡的思念與不捨。爸爸的離開，讓我第一次那麼深刻地感受到生命的重量，也讓我學會慢慢面對告別，謝謝大家願意理解，也願意等我。說不失落是騙人的，我真的、真的很想念球隊，也很想念每一位一直支持著我的你們。」

▲金賢姈向粉絲致歉。（圖／翻攝自Instagram／h0_barbie）



她同時感謝球團與隊友在這段時間給予滿滿體諒與關心，讓她能安心陪伴家人、處理後事。面對父親離世，她感慨這是第一次如此深刻感受到生命的重量，也學著慢慢面對告別，「謝謝大家願意理解，也願意等我。」她表示，等整理好心情後，會帶著爸爸的祝福與球迷給予的力量儘快歸隊，再次站上球場與大家並肩前行。