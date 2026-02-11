「整型女王」顧婕揭三大亂象　AI 修圖、幽靈診所 爆醫美高佣金黑幕

記者葉文正／台北報導

醫美求美竟成受災戶！年節保養潮帶動商機，卻也引發醫美詐騙橫行。「整型女王」顧婕首度以真美學診所公關長身分，與醫師張光正共同痛批醫美黑幕。兩人直指目前市面充斥 AI 修圖詐騙與非法佣金黑坑，要求主管機關介入整頓，守護醫美市場秩序。

▲顧婕(右)與張光正醫師。（圖／真美學診所）

顧婕與張光正醫師指出，目前市面上出現大量利用 AI 技術過度修圖的醫美廣告，這些廣告往往不敢標示醫師姓名與診所名稱，而是引導消費者加入私人通訊軟體群組。

▲兩人呼籲政府打擊醫美詐騙。（圖／真美學診所）

「這其實是另種形式的詐騙。」 張光正醫師透露，詐騙集團常將患者帶往不相干的診所進行手術，事後發生爭議，該診所才辯稱僅是「出借場地」，甚至頻繁更換負責人以規避法律責任，導致消費者求償無門。

▲顧婕近期也忙做公益。（圖／真美學診所）

針對近年流行的跨國醫美仲介，顧婕也揭露部分行銷公司抽取佣金高達 40%。當行銷成本拿走近一半的預算，醫療機構為了獲利，極可能在耗材、儀器或醫療品質上打折扣。張光正強調，醫美屬於醫療行為而非單純商品，主管機關衛福部應加強介入管控，消費者也應指名具備合法執照的診所，並確認醫師資歷。

適逢年前醫美旺季，許多民眾規劃進行醫美療程或體力保養。顧婕提醒，無論是輔助睡眠或消除疲勞的營養針劑，皆應在專業醫師評估下進行，並確保所有療程符合法規，避免追求美麗的同時損害健康。

在專注公關長職責之餘，顧婕也大方分享個人健康近況。她透露因癌症指數波動，將暫時擱置輔助療法，以更積極的醫療手段正面迎擊，展現堅強抗癌決心。

顧婕即便身處癌症末期的治療階段，她仍堅持拿起畫筆，參與公益曼陀羅活動，將內心的平靜與對生命的體悟轉化為色彩，並承諾將部分所得款項捐予公益基金會，幫助更多需要關懷的群體。顧婕還參加舊鞋救命活動，呼籲大家捐出不用的兒童鞋送往非洲，讓兒童有健康的身心幫助成長。