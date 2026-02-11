陳孟賢收「鈔票蛋糕」激動噴淚！　嗨曝2重磅喜訊粉瘋了

▲ 陳孟賢首度舉辦生日見面會。（圖／全球巨星有限公司提供）



記者翁子涵／台北報導

「全球巨星」陳孟賢出道12年終於首度舉辦生日見面會，昨晚（10日）在台北登場，不少粉絲準備了以鈔票摺成的「鈔票蛋糕」，其中更有陪伴多年的死忠粉絲在感性時間勇敢告白，讓他聽完當場淚崩，情緒潰堤，現場一片感動又溫馨。

去年他不僅發行首張專輯《全球巨星》，手握兩檔黃金節目，登上跨年與尾牙舞台，直播帶貨也創下單場150萬亮眼成績。他感性表示：「這一路的收穫，來自大家的支持與陪伴，讓我更有勇氣不斷挑戰自己。」他也感謝團隊夥伴，發出六位數年終獎金，並規劃年後赴北海道旅遊，「希望大家放鬆後，能更有能量繼續打拼！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 陳孟賢和粉絲近距離互動。（圖／全球巨星有限公司提供）



生日會上，陳孟賢也預告不排斥考慮推出國語作品。他表示：「台語是我的根，但音樂沒有語言界線，希望可以用國語與更多朋友見面。」更幽默補充：「哪一天國台語都能服務到位，我就升級成雙語版全球巨星了！」在活動尾聲，他正式公開：「2026年個人演唱會正式啟動規劃！」他感性表示，這場生日會只是開始，未來希望在更大的舞台，與更多人分享這份感動，「謝謝你們，明年，我們演唱會見！」

活動中，陳孟賢特別選唱為粉絲量身創作的〈乎恁的歌〉，「這首歌是我寫給你們的，今晚一定要唱給你們聽。」演唱期間，粉絲感動落淚，現場掌聲久久不散，其他歌曲則由粉絲現場點唱，不論台語或國語，他全程無限開放，現場秒變KTV同樂會，「今天你們點，我就唱，這場派對是你們主導的！」互動遊戲更誠意十足，包括「愛心多連拍」、「指定動作」、「公主抱」等願望全都實現，主持人笑說：「今晚根本是粉絲願望實現日！」

陳孟賢也驚喜宣布將以嘉賓身分參與春河劇團舞台劇《老闆～來碗陽春麵！》，迎接人生首場舞台劇處女秀，為了準備這次挑戰，他也特地觀賞《陽光女子合唱團》，結果一看就「一秒爆哭」！他說：「有好多段情緒太強了，不可能忍得住。談到好搭檔可麗姊所飾演的方科長演出，他毫不猶豫給滿分：「100分！她的情緒感染力太強，看她表演會自然被帶進去。」他也補充：「電影裡每位演員節奏與情緒都超強，真的敬佩到五體投地。」

