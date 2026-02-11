合體畢書盡飆唱《功夫》主題曲！　徐暐翔告白九把刀：此生無憾

▲ 徐暐翔(左起)、Bii畢書盡、王淨、柯震東、朱軒洋合體。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

由破億導演九把刀執導的奇幻動作電影《功夫》，主題曲〈想要保護的〉由Bii畢書盡和徐暐翔聯手對唱，由導演九把刀親自作詞，兩人日前和主角演員柯震東、王淨和朱軒洋見面，四帥一美一起拍攝宣傳影片，5人毫無包袱盡情發揮，「笑」果十足，讓現場工作人員笑翻。

▲ 徐暐翔(左起)、Bii畢書盡、王淨、柯震東、朱軒洋一同拍攝宣傳影片。（圖／索尼音樂提供）



Bii畢書盡與徐暐翔日前和主演《功夫》的演員柯震東、王淨和朱軒洋合體拍攝宣傳影片，拍攝過程十分愉快，Bii開心說：「演員們都很好相處，很快就可以進入狀況內，很厲害！」表示所有人一起搞笑真的很好玩。徐暐翔看到三位演員進門，感受到他們身上有很強的氣場，心裡驚呼：「哇！原來這就是明星魅力！」十分可愛。

Bii和徐暐翔在日前搶先欣賞了《功夫》，Bii說：「整體非常的豐富，整場不冷場，我蠻喜歡搞笑片段，很歡樂，笑得很開心。」身為九把刀書迷的徐暐翔看了電影更是感觸深刻，「作為書迷的我，能見證許多書中名場面出現在大螢幕時，內心都感動不已，其中有一段是我在看小說時震驚不已的場景，能在大螢幕看到，真的是此生無憾，願望清單再達成一項。」



過年期間兩人沒有安排工作，都可以放年假，Bii已安排好帶家人一起出遊的行程，在過年時好好和家人相處；徐暐翔則是家人會北上一起過年，主要是家裡的貓年紀大了，需要照顧，因此家人配合他在台北過年。而他也在年假期間開始練歌，「目前身體都已經恢復健康，年假一結束就馬上要展開第二張專輯的錄音了，大家可以期待一下了。」

