徹底撕破臉！SM娛樂突襲查封伯賢、Xiumin房產　Chen全租金也遭殃

記者張筱涵／綜合報導

南韓經紀公司SM娛樂近日對EXO成員Chen、伯賢、Xiumin，合稱「CBX」，申請資產假扣押，引發關注。SM娛樂此舉旨在保全成員個人活動營收10%的債權，雙方糾紛也再度浮上檯面。

▲CBX和SM娛樂之間的官司紛爭升溫。（圖／翻攝自Instagram／exo_cbx.official）



SM對CBX資產申請假扣押 總金額達26億韓元

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《Biz韓國》報導，SM娛樂於本月9日、10日兩天內，對CBX三名成員的資產提出假扣押申請。被列入假扣押範圍的資產包括「Chen的住宅全租保證金債權」、「伯賢位於京畿道九里市阿川洞的公寓」和「Xiumin位於首爾龍山區漢南洞的公寓」。

其中，伯賢名下阿川洞公寓面積約142平方公尺，於2023年10月取得，Xiumin名下漢南洞公寓面積約166平方公尺，並於上月9日才完成所有權移轉登記。此次SM向三人請求的保全金額合計韓幣26億元（約台幣5800萬元），個別金額分別為韓幣3億元（約台幣660萬元）、韓幣16億元（約台幣3500萬元）與韓幣7億元（約台幣1500萬元）。假扣押為防止債務人處分財產、確保債權可順利回收的法律程序，通常在擔心資產轉移時提出。

紛爭源於2023年合約爭議 達成「個人活動抽成10%」協議

雙方爭議可追溯至2023年6月。當時CBX以未獲充分結算資料、專屬合約期限過長等理由，向SM娛樂通報解除專屬合約。事件一度引發外界高度關注。其後雙方於同月達成協議：EXO團體活動仍由SM娛樂負責，成員個人活動則由另設經紀公司INB100進行，但須向SM支付個人活動營收的10%。

再度爆發爭議 互指違反協議內容

不過，爭議在翌年6月再度升溫。CBX方面主張，SM娛樂未履行保障INB100唱片與音源流通手續費率5.5%的約定，因此拒絕支付個人活動營收10%的權利金。對此，SM娛樂同月向三名成員提起專屬合約履行請求訴訟，雙方正式對簿公堂，CBX則反控SM高層涉及詐欺，指控其承諾5.5%手續費率卻未落實。不過相關刑事案件後因證據不足，已作出不起訴處分。

法律攻防持續 雙方關係仍未解

此次資產假扣押，被視為SM娛樂為確保協議中「個人活動營收10%」債權所採取的法律行動。隨著假扣押程序啟動，雙方長達兩年的合約糾紛再度升溫，未來訴訟發展備受關注。