志祺七七「感覺不到疼痛」身體出狀況！　爆昔重度憂鬱因當兵轉念

百萬 YouTuber 志祺七七給人邏輯縝密的知識型形象，但私底下的他竟然連「痛覺」都感覺不到？近日受邀小公視節目《反正你也不睡覺》，意外揭露自己從小到大無論心理或生理都極度「遲鈍」， 然而，遲鈍的保護色在大四那年失效。志祺七七回憶，當時因感情受挫陷入重度憂鬱，陷入「明明不是我犯錯，為何受罰的是我」的歸因謬誤中，甚至在社群平台上每15分鐘就瘋狂發文宣洩，情緒瀕臨崩潰。

▲志祺七七爆昔陷憂鬱低潮。（圖／公視提供）

這段長達一年多的憂鬱黑暗期，轉機竟然出現在「當兵」。志祺七七分享，某次深夜站哨時，望著漆黑的營區與星空，腦中突然閃過一個念頭：「放下不是為了要放過誰，而是要放過自己。」這瞬間的頓悟讓他豁然開朗，也學會了與低潮共處。這段神奇的經歷讓主持人陳栢青大笑虧說：「你這段經歷太勵志，本節目根本是國軍最佳徵兵節目！」

▲志祺七七低潮靠當兵「站哨」痊癒。（圖／公視提供）

談及人際關係，志祺七七透露因原生家庭不看電視，導致他小時候根本沒聽過周杰倫，完全跟不上同儕話題，社交雷達經常「斷訊」，朋友只有三、五個。更誇張的是，這種遲鈍感連身體都如出一轍，他曾因感覺不到疼痛，導致身體出了狀況到很後期才發現，讓主持人聽了直呼不可思議。

此外，出生於學霸世家，哥哥是博士，志祺七七卻在節目中自嘲高中成績慘烈，全班 43人他考第41名。原以為會面臨家庭革命，沒想到爸媽跟他促膝長談後竟說：「如果不想讀書，要不要乾脆去彈吉他？」這讓他大感意外。



