蕭煌奇升格人夫首過年！　興奮陪愛妻回娘家：紅包不能省

▲蕭煌奇領軍TRASH、FENIX登紅白開唱。（圖／華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

華納音樂旗下歌手蕭煌奇、TRASH、FEniX、Karencici受邀參與備受期待的《2026超級巨星紅白藝能大賞》，精彩演出將於農曆除夕夜在台視頻道播出，蕭煌奇帶來〈做一個惜情軟心的人〉、〈阿嬤的話〉與〈我是香蕉〉經典台語歌，他也化身「最強攝影師」，親自掌鏡為華納群星留下紅白舞台珍貴合照，繼當司機後再解鎖新技能，幽默笑說：「這張照片一定拍得超強！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼蕭煌奇、TRASH、FENIX、Karencici登紅白開唱。（圖／華納音樂提供）



甫升格人夫的蕭煌奇，2025年對他來說也是人生重要里程碑，他笑說：「今年多了一個新身份，要陪老婆回娘家，所以娘家那邊的紅包也不能省。」談到農曆新年，他分享每年都會扮成財神爺與親友同樂，從年夜飯到小賭怡情一路熱鬧到初五。展望新年，他表示目前正籌備全新音樂作品與演唱會計畫，期待以更多好歌陪伴粉絲，創造嶄新篇章。

TRASH談到即將到來的農曆年，魁剛分享：「一整年都在外演出，過年就是回家陪家人，再看三立《We Are》除夕節目，然後轉到台視看紅白」博文表示往年會去阿夜家玩桌遊，頤原笑說會和愛的人一起過年，也會到阿夜家「廝殺」，阿夜則延續多年傳統邀團員在家打牌過節。展望2026，魁剛期望所有小垃圾們平安健康，TRASH持續有演出；博文與阿夜則幽默許願魁剛出寫真集，頤原則希望保持身心健康。

Karencici在《2026超級巨星紅白藝能大賞》中擔任紅隊開場嘉賓，演唱〈Baby I〉與〈Pretty Girl Things〉兩首代表作，談及農曆新年規劃，Karencici表示這次會跟家人在美國一起過年，一起外出吃飯，並計畫拍攝富有儀式感的有趣reels留念。對2026的期望她說：「希望可以有機會學習更多，成為更全方位的表演者。」至於紅包話題，她笑說：「這次應該收不到，家人會包好包滿，但我會把滿滿祝福包給大家！」

人氣男團FEniX擔任《2026超級巨星紅白藝能大賞》白隊開場，火力全開點燃全場氣氛，隨後與不老男神林志穎攜手帶來跨世代合作舞台。五位成員展現穩健現場實力，為除夕夜注入滿滿能量，展望2026，承隆盼事業持續精進，浦洋許願再辦演唱會與推新專輯，峻廷期待弟弟們退伍後重啟演出，家齊盼工作不間斷，MAX則立下目標：「希望今年能拿下金曲獎！」

