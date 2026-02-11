鄧紫棋加場4萬張門票又搶光！　粉絲崩潰求票：我心碎了

▲ G.E.M.鄧紫棋宣布4月將在大巨蛋開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）



記者翁子涵／台北報導

G.E.M.鄧紫棋宣布《G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0—台北站》將於4月10、11、12 日，一連三場於臺北大巨蛋盛大登場，日前門票開賣，火速秒殺，不少人哀號都搶不到，她也驚喜宣布確定加開9日場次，今（11日）上午11點門票全面啟售，再度掀起搶票潮，不過一樣引來網友崩潰，直呼太難搶，根本一票難求。

▲ G.E.M.鄧紫棋將一連演唱4場。（圖／Live Nation Taiwan提供）



鄧紫棋日前驚喜宣布將在4月9日加場大巨蛋演唱會，今（11日）上午11點門票啟售，在極短時間內就銷售一空，不少網友哀嚎：「一秒就沒了，我連驗證碼都還沒打耶。」、「戰敗了，實在有夠難搶。」、「鄧紫棋讓我心碎了。」網路上也掀起一波求票潮，足見鄧紫棋的魅力驚人。

鄧紫棋上次在台開唱，已是在2018年的林口體育館，相隔8年，她將帶著《I AM GLORIA》2.0版本登上台北大巨蛋開唱，舞台規模與敘事層次全面提升，讓台北站成為本次巡演中備受矚目的焦點場次之一。

演唱會名稱取自G.E.M.鄧紫棋的本名「GLORIA」，象徵回歸初心，擁抱真實自我。2.0升級版舞台自開場即展現強烈視覺張力，結合權杖意象、機械巨獅等大型舞台裝置，再搭配寶石造型延伸舞台、大型雷射矩陣、舞台禮花與4D特效層層堆疊，透過層次分明的舞台美術編排與聲光設計，完整呈現「GLORIA」所代表的人生篇章與精神核心。