三上悠亞傳進軍大銀幕！對戲演員是「金鐘女星」導演親自鬆口內幕

記者黃庠棻／台北報導

2026年凱渥釋出新年好消息，正式簽約香港導演徐梓耀，攜手布局台灣及亞洲影視市場，為集團國際戲劇製作版圖注入全新動能。 前創作總監徐梓耀，曾經服務過不少國際頂尖廣告機構，涉足影視行業之後亦曾經任職於香港天下一集團，為少數同時具備市場策劃及編導執行能力的創作者，累積豐富的跨地域製作與國際合作經驗。

▲凱渥簽約香港導演徐梓耀。（圖／徐梓耀導演提供）

凱渥表示，未來將與徐梓耀展開一系列影視跨國合作專案；而徐梓耀亦透露，接下來將定居台北，綜合過往於香港及東南亞市場累積的編導經驗，把台灣作為重要的發展基地，與凱渥共同打造具備國際視野與市場競爭力的影視作品。

事實上，徐梓耀與凱渥早已建立深厚合作基礎。雙方於去年合作靈異話題電影《降》（Love Curse），由凱渥旗下演員雷嘉汭擔綱女主角，亦邀請旗下演員廖奕琁參與演出。該片以東南亞民間流傳的降頭傳說「開腳飯（Nasi Kangkang）」為題材，透過情感與人性視角，描繪一段因情感執念而引發、無法逆轉的靈異悲劇。





▲凱渥簽約香港導演徐梓耀。（圖／凱渥提供）

《降》卡司陣容亦話題十足，除雷嘉汭與馬來西亞女星Miko黃潔琪同台演出外，近期更盛傳日本知名藝人三上悠亞參與其中。對此，徐梓耀僅低調表示「希望保留神秘感」，為作品增添更多想像空間。

▲三上悠亞。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）

談及未來規劃，徐梓耀表示台灣在戲劇開發、製作彈性與創作環境上具備高度成熟的產業條件，同時也擁有連結亞洲各地市場的重要位置，因此希望未來能嘗試定居台北，深化與台灣影視產業的合作。

▲電影《降》。（圖／徐梓耀導演提供）