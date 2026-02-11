炎亞綸全說了！因江宏傑與小賴鬧心結　多年疙瘩內幕曝光

記者孟育民／台北報導

《我偷偷升級》是炎亞綸首度以個人視角經營的YouTube 頻道，最新一集中，炎亞綸邀請好友小賴進行一場「好友微醺真心話」，原本就相識多年的兩人，在酒精催化下卸下心防，毫不保留地坦露心裡話。節目以「抽題真心話」作為互動開場，當小賴抽到「被誤會也懶得澄清的事」時，突然提起自己與炎亞綸之間，其實一直存在著一個與江宏傑有關的誤會，話一出口立刻讓現場氣氛一轉，也勾起兩人塵封已久的心結。

▲小賴錄製炎亞綸節目，數度落淚。（圖／大浪娛樂 提供）

回憶當年，炎亞綸曾有意邀請江宏傑加入旗下經紀公司晴空鳥，但因為從側面聽聞「小賴與江宏傑交情甚篤」，一度擔心是否會踩到好友界線，於是對此事有所保留。沒想到後來經紀公司其他同仁先行接洽江宏傑，並順利完成簽約，讓炎亞綸事後才驚覺：「我都還沒跟小賴解開誤會，人就已經談下來了。」這段未說開的誤解，也在無形中讓彼此心中留下疙瘩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聽完炎亞綸的說明後，小賴也分享，自己與江宏傑私交甚深，對方來台北工作或遊玩時，幾乎都借住在他家。兩人會成為摯友，正是因為在江宏傑人生低潮時相識，小賴一路陪伴他走過風雨，情誼因此更加深厚。小賴也坦言，自己確實曾動念想簽下江宏傑，但評估後發現彼此的專業屬性不同，最終選擇放下念頭。

▲炎亞綸和小賴因為江宏傑有心結。（圖／大浪娛樂 提供）



小賴更笑說，當年江宏傑也曾私下詢問是否適合簽給炎亞綸，「我叫他再多看看啦，因為亞綸那時候剛好在風波中。不過我有研究晴空鳥對旗下藝人的經營方式，是真的覺得很 OK！」這番坦白也讓兩人終於解開多年誤會。