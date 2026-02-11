西島隆弘宣布正式退出AAA！　「聲帶疾病惡化」2年動4次手術

記者田暐瑋／綜合報導

日本國民團體「AAA」成員西島隆弘享有高人氣，出道23年的他11日宣布退出AAA，坦言因為喉嚨出問題必須接受手術，「未來的健康與活動將以恢復為首要考量。」

西島隆弘經紀公司11日宣布正式退出AAA，「西島最近進行了第4次喉部手術，我們一直在觀察他的恢復情況，但由於之前的手術累積影響，這次需要進行一些長期的治療和療養。為了專心治療，我們在此宣布西島隆弘將於今日脫離AAA，考量到未來的健康及活動方式，西島及相關人員經過慎重協商，做出這一決定。」

▲西島隆弘。（圖／翻攝自IG）



西島隆弘對長期以來支持他的粉絲及相關人士表達了感謝，並強調：「未來的健康與活動將以恢復為首要考量，會以個人的步調來規劃接下來的活動，希望大家能耐心等待未來的消息。」突如其來的消息令粉絲相當震驚。

「AAA」是2005年成立的男女音樂組合，西島隆弘以主唱一位爆紅，曾紅遍大街小巷，目前以個人身份活動，2024年1月被診斷出聲帶炎，2025年在未完全康復的情況下繼續進行大型演唱會，導致聲帶負擔加重，症狀惡化，因此進行第3次聲帶手術。