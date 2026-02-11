陳曉東開春喜事連發！　相隔7年再曝「超狂喜訊」

▲ 陳曉東公布6月重返香港紅館舉辦個人演唱會。（圖／火爆娛樂Fire Music提供）



記者翁子涵／台北報導

華語天王陳曉東喜事連連，雙版本單曲中的廣東版《今天我們都會飛》推出後成績持續發燒，不僅打進香港多個音樂排行榜前十名，更一舉榮登香港商業電台歌曲排行榜第 4 名，氣勢相當驚人；MV自上線以來不到三週，點擊率也已正式突破225萬次，人氣與討論度不斷攀升，新年未到就先收到一份超大紅包，喜事連發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 陳曉東單曲成績斐然。（圖／火爆娛樂Fire Music提供）



而最讓歌迷期待的，莫過於他將於今年6月重返香港紅館舉辦個人演唱會，這也是陳曉東相隔7年再度登上紅館舞台，他也坦言這次回到紅館心情特別不一樣，既期待又珍惜，目前已投入前期相關準備工作，對自己而言就像收到一份格外有意義的新春禮物。

談到即將到來的馬年，陳曉東透露，對自己而言將是一個「再出發、再突破」的重要一年，除了持續推出音樂作品，他也希望在舞台表演上挑戰更多不同面向，不論是體力、情緒或視覺呈現，都期許自己比過去再進一步：「馬年就當作給自己一個新的目標，繼續往前衝。」

近期不少粉絲也發現，陳曉東私下時常拿著「超大麥克風」開唱《今天我們都會飛》與《禁止糾纏》，畫面曝光後立刻引發討論，粉絲嗨稱根本是「行走的 MV 現場」，被問到是否有機會發起社群挑戰？陳曉東笑說看到大家用不同方式支持與詮釋這些歌曲非常感動，也希望之後能用更輕鬆、有趣的方式和歌迷互動，讓更多人一起「飛起來」。

