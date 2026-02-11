曾莞婷心碎告別16年愛犬！　「連最後一刻你都在等我回家」

記者張筱涵／綜合報導

藝人曾莞婷11日在社群平台發文，沉痛告別陪伴自己16年多的愛犬「Bubu」。她分別在Facebook與Instagram上傳照片，一張是Bubu過去可愛迎接新年的模樣，另一張則是牠靜靜躺在窩裡的畫面，字字句句流露不捨與思念，令粉絲心疼。

▲曾莞婷常透過社群平台分享愛犬。（圖／翻攝自FACEBOOK／曾莞婷）



「連最後一刻都在等我回家」 親吐自責與感謝

曾莞婷在貼文中坦言，自己「不是一個很好的媽媽」，總是把愛犬的陪伴視為理所當然，能陪伴的時間太少，甚至讓牠等待太久。她透露，Bubu在生命最後一刻仍在等她回家，「連最後一刻你都在等我回家」，所幸自己提早搭班機返家，才能在牠嚥下最後一口氣時陪在身旁。

她寫道：「我知道你連離開都那麼貼心，不讓我有任何遺憾。」並感謝Bubu多年來的陪伴與溫暖，「謝謝你當我的寶貝，謝謝你總是做我貼心的暖寶寶，謝謝你留給我很多快樂的回憶。」最後也溫柔道別，希望牠到更好的地方自由奔跑，「媽媽會想辦法找到你，所以不要害怕，好好的走。」

▲曾莞婷痛別愛犬BuBu。（圖／翻攝自FACEBOOK／曾莞婷）



16年相伴 愛犬曾成新年應景萌照主角

從曾莞婷分享的照片中可見，Bubu曾在喜氣洋洋的新年布景前拍攝可愛照片，圍著紅圍巾、模樣討喜，而這也是牠生前最後一張照片。另一張則是牠安靜窩在寵物床裡熟睡的畫面，16年的陪伴，早已成為她生活中不可或缺的一部分。

▲曾莞婷分享愛犬BuBu最後一張照片。（圖／翻攝自FACEBOOK／曾莞婷）



好友與粉絲湧入安慰：牠一定很幸福

貼文曝光後晏柔中留言表示：「他一定過得很幸福的，姊加油。」傅珮嘉則寫下：「保重dear！Bubu會繼續守護著你的。」力文也安慰道：「Bubu是很貼心的小狗，陪了妳好多年。妳一定很捨不得、很難過，但我相信祂在天上，也會用自己的方式繼續守著妳、陪著妳。節哀。」

其他粉絲也紛紛留言，「Bubu在天上看著妳守護著妳」、「幾年前抱過牠，真的很可愛，他會永遠記住姊姊的」、「妳是一個很好的媽媽，牠會一直守護妳」。