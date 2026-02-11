ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
男主播3歲女遭卡車輾壓當場死亡！　他「徒手挖喉嚨血塊」奇蹟復活

記者田暐瑋／綜合報導

南韓男主播崔宣奎是SBS第一代播音員，在業界相當有影響力，近日他透露女兒在3歲時經歷一場重大交通事故，倒退的卡車來回輾過，女兒當時大量吐血，被醫護人員判定當場死亡，但夫妻倆不放棄將孩子緊急送醫，他當時徒手挖出孩子喉嚨中的血塊，女兒竟奇蹟似的生還。

3歲女兒遭卡車輾死　大量吐血被宣告死亡

崔宣奎10日在YouTube頻道上講述這段驚恐的回憶，34年前某天他的播報工作結束後，收到一位後輩傳來的訊息，僅用18個字寫著女兒的交通事故及急救送醫的消息，原來是當時只有3歲的女兒在巷子玩耍時，被一輛2.5噸的搬家卡車撞倒輾壓，怎料卡車又向前移動，再度輾過孩子，當場失去意識，「女兒當時大量吐血，並在現場被判定死亡。」

▲崔宣奎女兒曾一度瀕死。（圖／翻攝自韓網）

▲崔宣奎女兒曾一度瀕死。（圖／翻攝自韓網）

女兒喉嚨疑卡血塊　父徒手挖出救回一命

崔宣奎妻子立刻衝進卡車輪下，親自將女兒救出，並迅速轉送至急診搶救，當時正值下班時間，他從工作地點趕往醫院的路程平時只需10分鐘，那天卻堵了1個多小時，他回憶起那時的恐懼，「在車上我能做的只有呼喊孩子的名字並祈禱，作為父親，我無法做任何事情，這種創傷持續了10年以上。」

抵達醫院時，崔宣奎女兒已被白布覆蓋，夫妻倆崩潰抱著女兒痛哭，但此時他仍感受到女兒的體溫，看到女兒出現細微動作，於是大喊：「我們的女兒沒有死！求求你救她！」隨後，他感覺到女兒的喉嚨似乎卡住了，於是伸手進去取出一大塊血塊，此時女兒竟奇蹟似的恢復呼吸撿回一命。

▲崔宣奎女兒曾一度瀕死。（圖／翻攝自韓網）

▲崔宣奎女兒曾一度瀕死。（圖／翻攝自韓網）

女兒住院2年成畢生創傷　他超過10年無法經過事發地點

女兒恢復呼吸後，隨即轉往加護病房，接著住院住了2年，經歷了漫長的治療和復健過程，直到5歲才康復出院，這段經歷成為全家人心中揮之不去的創傷，為了女兒的康復和生活，他決定將女兒送往溫哥華留學，目前女兒成為了一名空服員，且已結婚並育有一名2歲多的兒子。

崔宣奎坦言，自那天開始，超過10年都無法經過同一地點，「因為那裡的恐懼仍然存在。不過女兒能活下來，並在創造自己的生活，這本身就是一種奇蹟。過去的傷痛並不是解釋現在的全部。」
 

