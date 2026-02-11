寇世勳大動作追加「嚴正聲明」！　控《世紀血案》欺騙：否則絕不參演

記者田暐瑋／綜合報導

改編自林宅血案的電影《世紀血案》爭議全面引爆，10日全體演員與劇組發出聯合聲明，痛批製作方「合約詐欺」並揚言提告阻止電影上映。寇世勳則是到11日發表嚴正聲明，強調：「製作方未能落實此一前提（取得授權），本人絕無參與本片演出之可能。」要求製作方立刻停止使用他們的肖像與表演。

▲寇世勳追加個人聲明。（圖／記者周宸亘攝）



寇世勳11日發表個人聲明，表示當初與製作方簽約時，對方明確保證已獲得合法授權，基於信任才參與演出，「本人於日前道歉聲明中，已懇請製作方停止本片的後續製作與傳播。鑒於製作方未能履行合約中保證授權之義務，今本人再次嚴正聲明，要求製作方立即停止本片的任何製作、宣傳、及任何形式之露出，並要求本片製作方立刻停止以任何方式使用本人之肖像、姓名、聲音、表演與任何著作，否則將依法採取法律行動。」

黃河、李千娜、簡嫚書等演員也於10日發表聯合聲明，他們指控製作方未獲得林義雄及其家屬的授權，擅自拍攝以「林宅血案」為題材的電影，引發社會的廣泛關注，許多演員及公眾對於未經授權拍攝真實事件的行為表示譴責。製作人郭木盛已證實，《世紀血案》將無限期延期，未來的發展仍需觀察。

▲寇世勳追加個人聲明。（圖／翻攝自寇世勳臉書）