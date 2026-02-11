記者張筱涵／綜合報導

南韓男團BAE173成員李翰潔（이한결）確定將與所屬公司PocketDol Studio（포켓돌스튜디오）結束專屬合約，雙方長達約10年的合作關係畫下句點。

▲李翰潔曾四度參加選秀節目。（圖／翻攝自Instagram／1gyul_2gyul）



專屬合約28日到期 10年同行正式告一段落

PocketDol Studio於11日發表聲明表示，與李翰潔的專屬合約將於本月28日正式終止。公司指出，雙方自練習生時期起一路同行，見證彼此成長，感謝他長時間以來的付出與努力，未來也將真心為新挑戰加油。

代表金光洙也感性表示，李翰潔無論公司順境或逆境，都始終陪伴在側，是朋友般、家人般的存在，並祝福他未來發展順利。

四度挑戰選秀節目 歷經出道與解散

回顧李翰潔的演藝歷程，可說是不斷在選秀舞台上挑戰自我，2017年參加KBS選秀節目《The Unit》，同年以團體IM出道，但團體於2019年解散；2019年再度挑戰Mnet《Produce X 101》，成功以最終成員身分出道，加入限定團體X1，然而X1於2020年解散；之後與南道賢組成單位H&D活動，並於2020年11月以BAE173正式出道。

然而，李翰潔2023年隨著團體再次參加《Peak Time》，2024年再挑戰中韓合作選秀《星光閃耀的少年》，成功入選最終成員，加入團體POLARIX活動。從《The Unit》、《Produce X 101》、《Peak Time》到《星光閃耀的少年》，李翰潔已四度挑戰選秀節目，歷經團體出道與解散的反覆考驗。

韓網幾乎一面倒祝福 「終於」、「辛苦了」成關鍵字

消息曝光後，韓國論壇湧入大量留言，整體氛圍幾乎一面倒給予祝福與支持。不少網友留言表示「真的辛苦了，希望以後更順利」、「辛苦這麼久了，接下來走花路吧」、「祝賀祝賀」、「終於啊」、「終於等到了」、「10年了啊」、「希望之後更成功」。

也有留言寫下：「李翰潔加油」、「翰潔啊，恭喜你」、「真的辛苦了」、「以後要幸福」、「不是粉絲但祝福你」、「終於擺脫了，恭喜恭喜」。