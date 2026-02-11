ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《世紀血案》恐報廢！製作人證實
一切要按計劃走的三大星座！
費玉清引退6年人間蒸發！
Selina全身包緊緊二胎傳聞撲朔迷離　小徐凌晨現身神秘動向曝光

▲上月21日下午，本刊直擊Selina身穿寬鬆羽絨外套，出門直奔台北市信義區。（圖／翻攝自SelinaIG、本刊攝影組／CTWANT）

圖文／CTWANT

任家萱（Selina）2023年與另一半小徐迎來兒子「小腰果」，她在兒子誕生後生活重心幾乎全放在育兒上，鮮少公開露面。上月21日下午4點多，Selina被時報周刊CTWANT直擊搭乘自家廂型車現身台北市信義區，全身包緊緊、穿著厚羽絨外套，手拿咖啡低調走進一棟商業大樓，如無意外推測她此行應是前往她常去的健身房運動。

▲手拿咖啡的的Selina應該是前往她常去的健身房運動。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲結束運動後Selina搭車前往南港訪友。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲Selina的另一半小徐，則在13分鐘後現身該處，與Selina會合。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

1月21日下午，本刊直擊Selina去信義區運動1小時，下午5點11分，司機再度現身接人，隨即轉往南港區一處住宅社區。車輛先行駛入地下停車場後，又繞出停在附近路邊停車格。僅13分鐘過後，Selina的另一半小徐現身，駕駛自家休旅車抵達，先在社區外等候片刻，隨後將車停妥後步行進入社區。耐人尋味的是，晚間近10點，原先負責接送Selina的廂型車再度進出該社區停車場，卻未見到小徐現身，也不確定Selina是否已被接走。

▲隔日凌晨小徐再度走出社區去牽車，此時他身上僅穿著短袖上衣，相當耐寒。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

直到隔（22）日凌晨1點55分，小徐才終於走出社區，身上僅穿著短袖上衣，完全不畏夜間低溫，相當耐寒。他隨即取車駛入社區地下停車場，約20分鐘後車再度開出，駕駛座車窗雖然降下，但因燈光昏暗，無法清楚確認副駕駛座是否為Selina，僅隱約可見一道人影，髮型輪廓與她相似。

Selina這一連串深夜動向，也讓外界再度聯想到「疑似懷上第二胎」，當天她也以寬鬆羽絨外套遮掩身形，無法從外觀判斷是否有孕。不過看到Selina又是喝咖啡、又是深夜訪友到凌晨，加上經紀人僅先前低調回應「如果有好消息，再跟大家分享」，也讓二胎傳聞更加撲朔迷離。

▲Selina妹妹任容萱1月出席活動說姊姊「目前沒有第二胎」。（圖／翻攝自任容萱臉書／CTWANT）

和Slilan曾同屬女團S.H.E好戰友兼好姐妹的陳嘉樺（Ella），先前被問及Selina已懷二胎？Ella笑說：「要問她啦！我們昨天才一起吃飯，但我7點就先走，她們還續攤。」妹妹任容萱1月出席活動也說姊姊「目前沒有第二胎」，但透露2歲多的小腰果前幾天和媽媽Selina泡澡，摸摸Selina的肚子說「寶寶出來」，讓Selina又驚又喜：「難道他在預言？」

事實上，Selina一直十分疼愛兒子「小腰果」，常帶著孩子四處走走，更透露相當享受目前的育兒生活。被問到是否期待第二胎，她表示一切順其自然，「應該再過1年吧，現在想多陪小腰果一起成長」。

任家萱Selina

Selina全身包緊緊二胎傳聞撲朔迷離　小徐凌晨現身神秘動向曝光

【烏龜咬人怎麼辦？】飼主拿布偶示範下場　本尊全程目睹嚇到落跑

