莫允雯戀情曝光！與高帥男「買酒續攤」回香閨　經紀人證實：很穩定

▲莫允雯與男伴日前一同去火鍋店嗑鍋，兩人很有話聊。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

外型性感陽光但又不失甜美的莫允雯，去年十月曾被媒體捕捉到為戲狂減6公斤的「紙片人」身形，與過去健美的模樣形成強烈對比。不過時報周刊CTWANT日前直擊她與一男友人在台北市大安區吃火鍋，從兩人互動看來應該是穩交的情侶關係，而她素顏的臉蛋仍舊膨潤，看起來已經回復健康體態，不時與男方使出假裝生氣的撒嬌模式，嘟起小嘴十分可愛。

▲原本聊天還聊得滿開心，男伴不知道說了什麼惹莫允雯不開心，她立刻嘟起嘴來。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

2月6日晚間7點多，莫允雯與一名男子在火鍋店用餐，過程中，男女雙方邊吃邊聊，從互動來看就像是老夫老妻般熟悉。席間，兩人發生一小段有趣的拌嘴戲碼，或許是男方說了甚麼不得體的話，或是有什麼不當行為微微惹怒了莫允雯，頓時讓莫允雯地雷被觸發，不僅給了男伴犀利的眼神，還伸出手指示意對方的言行不當。

▲莫允雯指向男伴似乎在示意他下不為例，頭都轉過去了手還在指。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲雖然莫允雯的生氣好像在撒嬌，不過男方仍摸摸鼻子沒回嘴。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

儘管莫允雯很快便收回收起嚴厲的表情並轉頭吃飯，然而手指還指著繼續震攝著男方好幾秒才收回。而男方則像個犯錯了的孩子一般，摸摸鼻子並低頭繼續用餐。不過看似小小不爽的她，抱怨的過程中嘟起了嘴，看起來不像在生氣，反而覺得這根本就是在撒嬌，顯得情趣滿滿。

▲用餐結束後兩人離開餐廳，男伴貼心回頭留意莫允雯有沒有跟上。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲男方在路邊抽「飯後菸」，莫允雯並不介意菸味在旁邊陪著。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

8點出頭，小倆口吃飽喝足一前一後走出餐廳，走在前方的男生在門口等著莫允雯，走下台階後還不忘再度回頭確定對方是否跟上，接著2人並肩同行餐後散步，如此舉動大概可以判斷出兩人的關係。隨後，2人在人來人往的忠孝東路街頭停下腳步，男的點了根「飯後菸」吞雲吐霧，而莫允雯看來並不排斥煙味，依舊陪伴在男伴身邊。滿足煙癮後，男生彈掉菸頭並踩熄，拿著菸蒂繼續散步。

▲兩人一同到酒舖挑酒。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲應該是挑到同款喜歡的酒，莫允雯與男方很有默契展現笑容。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

幾分鐘後，2人走進販售酒品的商店選購。從他們挑選酒品的過程中，不時可以看出雙方對酒品選擇上的默契與喜好，儘管彼此間並沒有肢體上的接觸，但是幾乎可以確定雙方應該已經是穩交關係，感情上有一定的基礎。8點半左右，買好了酒，下一站是逛逛服飾店，在連鎖品牌服飾店逛了一圈，最終並沒有挑選商品帶走。

▲隨後男伴又陪莫允雯去逛服飾店。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲雖然沿路並沒有太親密的舉動，但去牽車時四下無人兩人僅靠在一起，隨後由莫允雯開車載男生返回自己住處。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

接著，兩人走回晚餐火鍋店附近的停車場取車，此時四周沒什麼人，莫允雯與男方雖未有太親暱的舉動，但肢體緊靠在一起，顯然是對彼此很信任的關係，因莫允雯有近170公分的身高，在高大的男生旁邊也很登對，接著她便開車，載著男伴回到住處。

關於莫允雯與這名男子的關係，本刊詢問莫允雯經紀人：「那個男生是她的男友，是圈外人，他們交往滿久了啦！很穩定。」對這段感情的態度相當大方。

