《世紀血案》恐報廢！製作人證實
一切要按計劃走的三大星座！
費玉清引退6年人間蒸發！
圖文／鏡週刊

郭富城來台拍片！對戲孕婦夏于喬　收工「秒嗑麻辣鍋」

圖文／鏡週刊

從台灣拍廣告發跡成名的郭富城，是2屆金馬影帝，但多年來他卻沒拍過從出品方到工作班底、演員都是台灣人的電影，最近他終於在台北街頭拍攝「純台片」《老子》。郭富城化身燒臘店老闆，造型夠草根，但天王氣場與顏值無敵，即便腳踩橡膠雨靴仍吸引不少圍觀民眾，引爆網路一波「雨靴時尚」的討論。

高顏值就時尚／獨家！對戲孕婦夏于喬　直擊郭富城拍國片賣燒臘

▲1/30 19：25郭富城來台拍攝電影《老子》，他貼上鬍子、叼根牙籤，打扮得很草根，神情嚴肅地與導演討論劇情。（圖／鏡週刊）

近期台北街頭星光爆棚，《阿凡達》男星山姆沃辛頓、日本男神坂口健太郎、韓流歐巴李準基等都為新片輪番來台取景，不過真正掀起路人討論的，還是天王郭富城。

叉燒佬穿搭　下工嗑火鍋

1月30日晚間，郭富城低調現身台北市區一間燒臘店拍攝國片《老子》，只見他一身燒臘店老闆裝扮，造型完全在地化，灰色Polo衫、短褲、圍裙上身，腳踩一雙橡膠雨靴，乍看就像每天站在砧板前剁叉燒的老闆。

高顏值就時尚／獨家！對戲孕婦夏于喬　直擊郭富城拍國片賣燒臘

▲19：27飾演燒臘店老闆的郭富城，端了一盤燒鴨飯上菜，被他「服侍」的臨時演員開心死了。（圖／鏡週刊）

高顏值就時尚／獨家！對戲孕婦夏于喬　直擊郭富城拍國片賣燒臘

▲19：45準媽媽夏于喬（右）挺著孕肚來客串演出，就算懷孕也不能放過與天王對戲的機會。（圖／鏡週刊）

即使郭天王飾演社會基層角色，但時尚的完成度在臉，他的天王氣場讓整套「叉燒佬穿搭」瞬間升級成另類潮流，尤其那雙乳白色雨靴被網友瘋傳，許多人直呼自己也想入手一雙「天王同款」，還開玩笑說能跟茄芷袋並列台灣兩大時尚奇蹟。

當晚郭富城與夏于喬對戲，有身孕的夏于喬全神投入工作，兩人先大吵再和好，情緒轉折一次到位。戲拍完，郭富城沒回飯店休息，帶著工作人員直奔老字號麻辣鍋名店「太和殿」。早年他每次來台宣傳必報到，如今台北火鍋店百家爭鳴，天王多年來依舊專情不變，只是顧及隔天還有工作，郭富城速戰速決，吃完即低調返回台北大直下榻飯店。

高顏值就時尚／獨家！對戲孕婦夏于喬　直擊郭富城拍國片賣燒臘

▲19：57收工後，郭富城直接前往他最愛的麻辣鍋店，店內早已備好鍋料，他一來就可以大快朵頤。（圖／鏡週刊）

高顏值就時尚／獨家！對戲孕婦夏于喬　直擊郭富城拍國片賣燒臘

▲20：56僅吃了約1小時，郭富城（左）速戰速決飽餐一頓，看起來吃得很滿足。（圖／鏡週刊）

演出小人物　當王柏傑爸

好笑的是，郭富城的座車到達飯店後，他戴上帽子與口罩，低調穿過門口一群旅客進入飯店，完全沒有被認出來，應該也省去可能發生的簽名、合照請求。

高顏值就時尚／獨家！對戲孕婦夏于喬　直擊郭富城拍國片賣燒臘

▲除了拍戲，郭富城也持續舉辦巡演，去年滿60歲的他，在舞台唱跳3小時也不顯疲態。（圖／鏡週刊）

近年郭富城選角明顯對基層與社會議題感到興趣，從《麥路人》裡在速食店過夜的落魄金融才俊，到《無名指》為罕病女兒放棄夢想的過氣球王，他持續把鏡頭對準小人物的人生重量。

高顏值就時尚／獨家！對戲孕婦夏于喬　直擊郭富城拍國片賣燒臘

▲郭富城（右二）現身《老子》的開鏡現場，這次他與王柏傑（左二）飾演父子，同片還有陳意涵（左一）、古斌（右一）等人。（圖／網銀國際提供／鏡週刊）

這回接拍《老子》，郭富城與王柏傑演出關係謎樣的父子，在幽默包裝下，也細膩描繪燒臘店老闆的喜怒哀樂，並多次與導演許富翔討論造型、語感與生活細節，力求把台灣街頭的人情味原汁原味端上大銀幕。

高顏值就時尚／獨家！對戲孕婦夏于喬　直擊郭富城拍國片賣燒臘

▲嫩妻方媛去年生下第3胎，外界都以為是兒子，結果還是女兒，已育有2個女兒的郭富城堪稱國民岳父。（圖／（翻攝自方媛微博／鏡週刊）

掉棒連夜雨／獨家！閃兵後人生遇低谷　陳柏霖遭掏空又丟主持棒

伸手牌星二代／獨家！伍思凱獨子頻惹事　伍諒拖欠借款又違保護令

一夕洗白見初心／獨家！王菲暗捐公益醫院1.5億　李亞鵬爛19年被發現大善人

