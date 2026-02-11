張鈞甯撒嬌求戲約！問導演男友「還會用我嗎」　寵溺4字閃瞎全場

圖文／鏡週刊

女星張鈞甯與導演柯汶利認愛後，戀情一直是外界焦點。近日兩人為宣傳懸疑片《匿殺》首度公開合體宣傳，張鈞甯雖然偶爾吐槽男友內心有黑暗面，但對他的才華給予極高評價；柯汶利則專門為張鈞甯設計了「美絕人寰」的亮相鏡頭，更嘴甜「整部片都很美」。

▲張鈞甯不僅當演員獲得不錯成績，也創立文創公司當起經紀人，更積極投資作品給旗下新人表現機會。（圖／鏡週刊）



電影《匿殺》其實早在2022年便已開拍，時間點早於外傳張鈞甯「帶資進組」救男友的《默殺》中國版。對此，張鈞甯再次堅定否認傳聞：「《默殺》真的沒有投資，這兩次的身分都是很單純的導演與演員的關係。」

▲「以結婚為前提」交往的柯汶利（右）與張鈞甯（左），在事業或感情上都很合拍，難得這次公開合體宣傳。（圖／鏡週刊）

自曝野心大 武力值飆

現年43歲的張鈞甯，近年接連在《緝魂》《查無此心》及《匿殺》中飾演女警，武力值一部比一部高。當同齡女星多轉型演母親時，她卻彷彿「女版連恩尼遜」般另闢動作戲賽道。對此她搖頭表示並非刻意執著，「剛好這時間點兩岸都流行犯罪類型片。我的野心比較大，只希望每次嘗試，觀眾都不會覺得是同一個演員。」

▲這些年張鈞甯連演3次女警角色，從氣質女星轉變成動作女星，戲路大突破。（圖／翻攝自張鈞甯臉書／鏡週刊）

為了詮釋片中武力值爆錶的角色方正楠，張鈞甯開拍前的武術訓練吃盡苦頭，累到每天吃5餐、濕透3件衣服。柯汶利堅持不將打戲剪碎，採用長鏡頭展現力量感，「一鏡騙不了人，有功底才能一鏡到底。」這份為女友量身打造的挑戰，換來張鈞甯百分百的投入，在中國大陸與馬來西亞宣傳時圈粉無數，證明戲裡的打沒白挨。

▲張鈞甯（左）在大陸與馬來西亞宣傳《匿殺》跑透透，但也抽空返台與青峰（中）、安溥（右）等好友聚會。（圖／翻攝自張鈞甯臉書／鏡週刊）

柯汶利透露，片中設計許多符號與荒誕死法，宛如懸疑版《絕命終結站》。事實上，原名《大神探》的《匿殺》曾因疫情停拍，直到2024年《默殺》大獲成功後才重啟，並重拍了約25％的劇情。相隔3年且戀情公開後再合作，兩人展現高度默契，毫無避諱。

▲媽媽（左二）與姐姐（右一）是張鈞甯（左一）的兩大支柱，她對可愛的外甥女（右二）也像自己小孩般疼愛。（圖／翻攝自張鈞甯臉書／鏡週刊）

新人規矩多 霸道總裁

被問到未來是否會繼續「情侶檔合作」模式？張鈞甯開啟撒嬌模式問男友：「導演你會繼續用我嗎？還是可能故意不寫角色給我？」面對她的質問，柯汶利寵溺回應「可能會喔！」兩人合體的《默殺》與《匿殺》共捲走約新台幣75億元票房，雖然張鈞甯虧男友是「天亮才收工」的「天才導演」，但也承認現場的創作氛圍讓人很「爽」。

忙於在兩岸拍新劇、又跨足監製投資等角色的張鈞甯，旗下「甯聚力文創」已簽下九位藝人，是台灣擁有最多藝人的明星經紀人。她有個使命感，是想為台灣娛樂圈培養下一批生力軍。此次她帶新人侯詠薰演出關鍵受虐角色，不僅要求她沒戲時也要在片場觀摩，訪問時侯詠薰更穩坐C位，巧妙隔開這對情侶檔，顯見張鈞甯對自家新人的提攜與用心。《匿殺》將於2月13日上映。

