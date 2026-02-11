新店金城武是他！　加入新人樂團制霸跨年「還狂接30場巡演」

記者蔡琛儀／台北報導

新人樂團PALLAS帕拉斯由被封為「新店金城武」的主唱FAMA（馬瑋辰）、吉他手小葵（彭立逵）、貝斯手漢堡（葉承翰）及鼓手大寶（魏浩宇）組成，出道前即受邀拍攝〈恆星不忘 Forever Forever〉MV，首張專輯《下天堂》推出後氣勢驚人，制霸2025北中南跨年舞台，商演邀約超過30場，人氣扶搖直上。

▲帕拉斯由小葵（左起）、FAMA、大寶、漢堡組成。（圖／迷音樂提供）

帕拉斯也推出專輯第二支MV〈Here Goes Nothing〉，也是全專輯最狂野、最具攻擊性的Nu Metal作品。歌曲直指「不怕黑暗、不畏失敗」的孤注一擲精神，象徵樂團此刻的狀態。主唱FAMA直言：「也許一無所有，或贏下所有，既然走到這裡，就全押吧。」

〈Here Goes Nothing〉MV選在八里頂罟市民活動中心拍攝，並邀請金獎導演黃中平操刀，也是帕拉斯成軍以來首支正式拍攝的MV。拍攝當天四人全身皮衣在高處烈日取景，汗流浹背仍咬牙完成畫面，導演以電影級鏡頭捕捉團員氣場。

▲▼帕拉斯穿著皮衣，盯著高溫拍攝。（圖／迷音樂提供）

FAMA形容拍攝過程幾乎是身心極限，「累也怕，但沒有人想退。」團員選擇以音樂創業，退伍後直接把人生押在樂團上，音樂不只是夢想，而是賭上一切的選擇。〈Here Goes Nothing〉不只是一首歌，更是一場把態度攤在陽光下的實戰紀錄，既然站上舞台，就沒有回頭路。