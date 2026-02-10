遭演員集體封殺！《世紀血案》恐原地報廢　製作人郭木盛證實：無限期延期

記者蕭采薇／台北報導

改編自林宅血案的電影《世紀血案》爭議全面引爆！今（10日）全體演員與劇組發出聯合聲明，痛批製作方「合約詐欺」並揚言提告阻止電影上映。對於演員訴求，製作人郭木盛回應：「無限期延期，以後再說。」

▲《世紀血案》引發眾怒，如今證實「無限期延期」。（圖／記者周宸亘攝）



眾星硬起來喊告 郭木盛認了：無限期延期

《世紀血案》因未獲林義雄家屬授權，引發輿論撻伐。今日稍早，劇組與演員發出措辭強硬的聯合聲明，指控製作公司在合約中謊稱「保證已取得授權」，涉嫌詐欺，並要求立刻停止使用所有演員的肖像與表演，形同對電影下達「封殺令」。

面對排山倒海的壓力，以及演員們的指控與提告，郭木盛未多作解釋，僅低調證實電影確定喊卡，「無限期延期，以後再說。」而先前他接受《ETtoday星光雲》訪問時表示，該片製作費為5000萬，且「投資人已經投了很多錢。」

▲《世紀血案》引發撻伐，演員（左起）楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏，目前都已經道歉。（圖／記者周宸亘攝）

演員稱製作公司「保證有授權」 一場空全白忙

回顧整起事件，郭木盛日前坦言，擔心先詢問家屬會被拒絕，當初打算「完成後再去拜訪林義雄」。然而這番話成為壓垮駱駝的最後一根稻草。演員們在聲明中痛心表示，當初是看到合約上白紙黑字的授權保證才答應演出，如今卻淪為傷害家屬的幫兇。

不過郭木盛先前他接受《ETtoday星光雲》訪問時表示，合約中並未提到是否有林家人授權，如今演變成羅生門。而隨著製作人親口說出「無限期延期」，這部耗資千萬、集結多位實力派演員的《世紀血案》，恐怕將成為台灣影史上少見因版權與倫理爭議，在殺青後直接「原地報廢」的電影。