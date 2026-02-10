《黑澀會》女星當媽半年「每天睡不飽」　認很想生氣：時間被切碎

記者王靖淳／綜合報導

前黑澀會美眉黃鈺文（米奇）2023年認愛國外男友，隔年年底公開懷孕喜訊，並在去年6月平安生下兒子Jax。平時會透過社群記錄生活的她，今（10）日在IG發文分享育兒心得，同時也坦言：「每天真的忙到一個不行，時間被切成碎片。」

▲黃鈺文去年6月產子。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

黃鈺文在文中對寶貝兒子喊話，並無奈地寫道：「齁唷，你這個每天害我睡不飽的小寶寶，我到底該拿你怎麼辦。」她坦言現在的生活真的是「每天真的忙到一個不行」，原本屬於自己的完整時間，現在全都被兒子的需求切成碎片，想要好好做一件事，如今都變成了一種遙不可及的奢侈。

▲黃鈺文深夜嘆「時間被切成碎片」。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

黃鈺文透露有時候情緒上來「真的很想生氣」，但她也強調，這股怒氣並不是針對兒子，而是源自於一種恐慌，覺得過去那個自由自在的自己「好像暫時不見了。」不過，黃鈺文也在文中自我安慰道：「我也知道啦，這應該只是一個過渡期。總有一天會過去，而未來的某個時刻，我可能還會懷念現在，這種累到不行、卻又滿滿存在感的生活。」