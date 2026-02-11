八點檔男星斜槓當房仲…驚喜宣布「到中國開唱」　暫停開計程車！

記者黃庠棻／台北報導

44歲台八男星黃少谷曾是「強辯樂團」主唱兼吉他手，也演過《終極》系列電視劇，一度因沒戲拍、沒歌唱，兼職當多元計程車司機，同時也考取當房屋仲介資格，斜槓賺錢養家。近日出席板橋慈惠宮民藝大街嘉年華活動記者會時透露，新年將重拾歌手身份，到中國開演唱會。

▲黃少谷。（圖／鳳凰藝能提供）



黃少谷透露，目前開多元計程車部分先暫時休息，還是有持續當房仲，不過最喜歡的還是演藝工作。今年4月他將到中國開個人演唱會，坦言對票房有壓力，但希望從自己開始做出一些好成績，才能說服昔日「強辯樂團」團員再度合體開唱。

▲黃少谷。（圖／鳳凰藝能提供）

「強辯樂團」上一次合體演唱已是2016年，也是在中國開唱，隨後就分道揚鑣、休團解散，但黃少谷還是一直想找回大家。重溫「回憶殺」還有《終極》系列，黃少谷也想找當時一起拍戲的汪東城、曾沛慈、陳德修等人再度同台，開一個演唱會，但收入想捐做公益，直呼「這是我很大的願望。」大家都一直還有聯絡，黃少谷認為這個計劃很有可行性。

▲黃少谷。（圖／鳳凰藝能提供）

另外，印台混血的「印度王子」羅平透露，與德國籍妻子Madlen的女兒現在已經7歲，去年開始在德國上小學，開學之前他特地帶妻女回了一趟印度旅行，看到很多小孩身體殘疾，仍在街上叫賣，且無法讀書，讓他很心疼，許願未來能在這些地方蓋慈善學校，讓更多小朋友能接受教育。

▲羅平。（圖／鳳凰藝能提供）



此外，羅平也為花東觀光宣傳，與當地小朋友一起打棒球，也感嘆他們環境刻苦，希望能盡一己之力。至於是否想再生一胎，他表情微露尷尬，表示「有機會的話，生小孩也不用計劃。」一旁生兩個兒子後結紮的黃少谷直呼「我勸你還是要有計劃。」突然話鋒一轉抱怨起兩個兒子太皮，很羨慕羅平生的是乖巧的女兒。

▲羅平。（圖／鳳凰藝能提供）