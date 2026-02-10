小煜參加尾牙「抽到6000紅包」加碼送出　感性曝：照顧我一家老小

記者黃庠棻／台北報導

果陀劇場昨日舉辦2025年「馬耀新程 故事奔馳」尾牙暨《三個傻瓜》慶功宴，現場眾星雲集包含曾國城、唐從聖、楊奇煜（小煜）、蔡燦得、張復建、李霈瑜（大霈）、蔡昌憲、方宥心、劉修甫等人共襄盛舉。

回顧果陀劇場2025年走出疫情後恢復穩定，帶來全新製作音樂劇《三個傻瓜》以及7部加演經典佳作，今（26）年除了5齣經典再加演的作品，更迎來兩齣新製作，包含昨日開賣的《深夜小狗神祕習題》中文版，以及下半年度《無事生非FUNKY NOiSY》，此外，更預告《ART》睽違三年，即將二度巡演新加坡。

與果陀劇場有深厚交情的曾國城，尾牙當日以2025年演出的《冒牌天使》主演身分出席，去年尾牙被稱為「行走的紅包」，今年不僅自己加碼紅包，更化身主持人拱不少出席藝人再加碼，在場所有人情緒高昂、嗨翻尾牙現場，而「養一家老小」也成了當晚最溫暖，也最有共鳴的關鍵字。

蔡昌憲率先以此梗感謝果陀，小煜隨後也不約而同提到劇團對他家庭與工作上的照顧，原本抽中6000元紅包的小煜，上台領獎致詞時感性地說「謝謝果陀的體諒，2025年三部作品演出照顧了我一家老小，還配合我小孩的上課時間安排排練，今年我40歲，所以原本抽到的紅包，再加碼4萬元。」

而演出《三個傻瓜》的聶雲、《妳和我和他的真相》的屈中恆、《最後14堂星期二的課》的卜學亮，雖因事無法出席，卻也貼心準備紅包慰勞辛苦的工作人員。

邁入第38年的果陀劇場，累積近百齣作品，早已成為台灣劇場的重要指標。新的一年，果陀持續以充沛創作能量前行，現正熱賣的《生命中最美好的5分鐘》、《解憂雜貨店》，以及被譽為「21世紀最奇幻、最具沉浸感的舞台劇」《深夜小狗神祕習題》中文版，皆為2026年揭開精彩序幕。

《深夜小狗神祕習題》男主角劉修甫將挑戰演出自閉症天才少年，雖尚未正式開排，已提前為角色做足準備，他直言這是一個「相當挑戰，更感佩角色的勇敢，走出他的舒適圈尋找真相」的演出。

此外，下半年全新音樂劇《無事生非FUNKY NOiSY》亦令人期待，而經典之作《ART》將由曾國城、屈中恆、卜學亮原班人馬再度前進新加坡；《我在詐騙公司上班》、《三個傻瓜》也將陸續開賣，讓經典持續與觀眾相遇。