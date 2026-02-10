費玉清引退6年人間蒸發！　「換電話斷聯好友」余天認：連張菲也不說

記者蔡琛儀/台北報導

由胡瓜領軍的「鑽石舞台之夜」今年3月重返台北流行音樂中心舉行，首日壓軸的余天、余祥銓父子今（10日）和胡瓜現身彩排，年關將屆，胡瓜分享以前過年會被不少綜藝大哥揪去家裡打麻將，余天爆料以前費玉清最愛「插花」，但每次被他插過就會輸，導致最後費玉清永遠是牌桌上輸最慘的人。

▲▼余天和胡瓜都表示和費玉清已無聯繫。（圖／寬宏提供、圖／攝影中心）

余天笑說，每次費玉清都不先上牌桌，總喜歡插其他人的花，尤其最愛去插花江蕙的牌，「有一次他輸了幾千塊，隔天人就不見，跑掉了，我想說怎麼會有這種人，輸了他心裡難過就跑了。」

如今費玉清已經封麥，胡瓜、余天坦言，雖然以前和費玉清很要好，但因費玉清已換掉電話號碼，彼此已徹底失聯，余天感嘆，就連詢問張菲，張菲也不願意透露費玉清的新聯絡方式，但表示還是要尊重費玉清淡出演藝圈的想法。

▲胡瓜、余天、余祥銓鑽石舞台之夜演唱會練團。（圖／攝影中心攝）

2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場，3月21日首日有「余天、余祥銓父子+黃西田」坐鎮，22日由蕭敬騰壓軸、李千娜加入；完整演出陣容還有：王彩樺、曾心梅、李翊君、翁立友、賴慧如、AKB48 Team TP、鍾采穎等門票已在年代售票系統熱賣中，本次受贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金，秉持公益之心，持續前行。