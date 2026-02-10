許允樂公開李玉璽求婚影片　甜蜜放閃：把男友變老公

記者王靖淳／綜合報導

許允樂去年初證實與小她6歲的歌手李玉璽交往，小倆口在同年12月驚喜宣布結婚喜訊，正式邁向人生新階段，消息曝光後喜獲一票祝福，平時會透過社群記錄日常的她，今（10）日在IG公開當初的求婚影片，並在文中分享自己的真實心聲。

▲▼許允樂公開求婚影片。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

許允樂在文中透露，去年12月13日這天，她在結束年度最終場的講座活動後，原本以為只是如同往常一樣下班回家，沒想到迎接她的卻是一場精心策劃的求婚大驚喜。當時在演講結束後，她還開心地「揮揮手說著明年再見」，殊不知這趟回家的路程暗藏玄機，身邊的工作人員和親友們早就串通好，「原來不只是送我上車而已；根本是送我去被求婚。」

許允樂還原當時的場景，她笑說自己一回到家，門都還沒關好、「還沒脫鞋就急著想擼貓」，結果一抬頭，竟然發現家裡塞滿了好多好朋友，大家手裡拿著氣球笑著看著她，這才讓她驚覺不對勁，在沿著樓梯往上走後，映入眼前的是浪漫的蠟燭燈，現場不但有精心佈置的背板、印著兩人專屬代號的大氣球，還有可愛的明信片以及大家寫下的祝福。

▲▼許允樂、李玉璽去年12月宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

許允樂透露，李玉璽為了這天可是做足準備，現場深情獻唱一首自創曲。不過，或許是因為在眾人面前太緊張，竟然緊張到唱成倒裝句。緊接著當李玉璽唸出一篇關於兩人互相接住的誓言，過程中更是哽咽好幾次才說完。面對這突如其來的幸福爆擊，許允樂感動表示：「一束花、一枚戒指、一瞬間單膝下跪，一種從來沒有過的情緒，那叫一邊哭一邊笑，一切 #剛剛好，一句我願意，把男友變成老公。謝謝這場求婚！可以快樂到70歲！」