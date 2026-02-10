ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《豆腐媽媽》替身4後遺症「藥物控腦壓」
10縣市低溫特報！明晨破10度
私生飯連中簽售！泰男神燦笑諷刺
香港金像獎／提名揭曉！古天樂「自己打自己」爭影帝　舒淇導演處女作雙料入圍

記者蕭采薇／綜合報導

第44屆香港電影金像獎，今（10日）舉行提名公佈記者會，由金像獎協會主席爾冬陞、上屆影后衛詩雅及男星呂爵安（Edan）共同揭曉。本屆名單驚喜連連，古天樂憑藉兩部片同時入圍最佳男主角，將上演「自己打自己」的局面。演而優則導的舒淇，更一舉入圍最佳導演與新晉導演。而負責宣讀名單的衛詩雅，在唸到好友陳家樂入圍影帝時，竟激動到當場淚崩，場面感人。

▲▼古天樂、宣萱《尋秦記》媒體茶會。（圖／攝影中心攝）

▲古天樂憑藉兩部片同時入圍最佳男主角，將上演「自己打自己」的局面。（圖／攝影中心攝）

《風林火山》狂掃12項提名　古天樂雙料爭影帝

被視為香港影壇神話、麥浚龍執導的《風林火山》在延宕多年後終於問世，一舉橫掃12項提名成為本屆入圍大贏家；古天樂監製並主演的電影版《尋秦記》則以11項提名緊追在後。

影帝之爭堪稱死亡之組，古天樂分別以《私家偵探》和《尋秦記》佔據兩席名額，形成「左右互搏」的局面。他將與《金童》張繼聰、《捕風追影》梁家輝，以及《像我這樣的愛情》陳家樂一較高下。

衛詩雅唸名單爆哭　舒淇轉戰導演搶獎

記者會上最溫馨的一幕，莫過於衛詩雅宣讀最佳男主角名單時，當她唸到多年好友陳家樂憑《像我這樣的愛情》首度入圍影帝，情緒激動到當場落淚，久久無法平復，展現兩人深厚的革命情感。

▲舒淇導演首作《女孩》即勇奪釜山影展最佳導演。（圖／甲上提供）

▲舒淇以導演首作《女孩》，同時入圍「最佳導演」及「新晉導演」。（圖／甲上提供）

此外，本屆驚喜還有轉戰幕後的女神舒淇，她以執導作品《女孩》同時入圍「最佳導演」及「新晉導演」，將與陳可辛、麥浚龍等強敵正面對決。影后部分則由章子怡、陳法拉、廖子妤等人角逐。

第44屆香港電影金像獎頒獎典禮將於2026年4月19日（星期日）晚間在香港文化中心隆重舉行。

【第44屆香港電影金像獎　部分入圍名單】

★ 最佳電影

《世外》

《再見UFO》

《風林火山》

《尋秦記》

《醬園弄‧懸案》


★ 最佳導演

舒淇《女孩》

吳啓忠《世外》

梁栢堅《再見UFO》

李子俊、周汶儒《私家偵探》

陳可辛、韓帥《醬園弄‧懸案》


★ 最佳男主角

張繼聰《金童》

古天樂《私家偵探》

梁家輝《捕風追影》

陳家樂《像我這樣的愛情》

古天樂《尋秦記》


★ 最佳女主角

許恩怡《無名指》

馬麗《水餃皇后》

章子怡《醬園弄·懸案》

陳法拉《贖夢》

廖子妤《像我這樣的愛情》


★ 最佳男配角

杜德偉《風林火山》

陳湛文《UFO離奇命案》

袁富華《水餃皇后》

黃又南《再見UFO》

林家熙《拼命三郎》


★ 最佳女配角

衛詩雅《再見UFO》

滕麗名《尋秦記》

鮑起靜《風林火山》

惠英紅《水餃皇后》

鄧濤《女孩不平凡》


★ 新晉導演

舒淇《女孩》

吳啟忠《世外》

龔兆平《他年她日》

麥浚龍《風林火山》

郭家禧、李振傑《UFO 離奇命案》


★ 最佳新演員

鄧濤《女孩不平凡》

李佳芯《金童》

李哲坤《捕風追影》

周祗月《逆轉上半場》

蘇子茵《給愛麗絲》

 

