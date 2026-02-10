ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《豆腐媽媽》替身4後遺症「藥物控腦壓」
《豆腐媽媽》替身演員職災　演藝工會「提兩建議」保障演員安全

記者葉文正／台北報導

針對《豆腐媽媽》替身演員發生的嚴重職災事件，台北市演藝工會理事長曹雨婷接到不少會員與記者打電話詢問有關對此事件的想法。在此曹雨婷理事長對大家說聲抱歉沒有及時回覆，因為從事件的發生一直到現在，工會對此事深感沉痛與遺憾，幾經沉澱後慎重思考，對此次憾事有諸多感觸與建議。

▲曹雨婷呼籲政府單位正視演員權益。（圖／台北市演藝工會）

▲曹雨婷呼籲政府單位正視演員權益。（圖／台北市演藝工會）

曹雨婷認為，「現在每家電視台都有經營上不同的辛苦，演員亦同，沒戲拍時不可能養一群劇組，這是一筆龐大的支出，有不錯的作品也只能外包。當外包的劇組承接了這部戲之後，加上經費吃緊，只能縮衣節食，盡量節省去完成作品。很多傷害的造成都不是任何人所願意看到的，但也是絕對要去非常重視的問題。」

▲曹雨婷呼籲政府單位正視演員權益。（圖／台北市演藝工會）

▲曹雨婷希望保障演員權益。（圖／台北市演藝工會）

在此也提出幾點建議，希望政府撥款到文化部或NCC的預算作為專案使用：

1.懇請主管機關能夠撥出部分經費作為[演藝人員權益基金]專案專用與專管，以權益基金作為拍戲過程突發事件的急難救助，建立演藝人員的後盾和強化產業內部的互助機制。（當然希望不會用到這筆費用，因為希望大家都平安）

2.針對此事件的發生，演藝工會強調演藝從業人員應引以為戒，並強烈要求劇組必須依法落實專業的職災保險重要問題，這樣重要的專業問題當然是交給專業服務，台北市電影電視職業工會（簡稱台北市演藝工會）也為幕前幕後的從業人員在服務勞.健保.職災.團保. 法律，勞資糾紛及平權這個區塊，也會根據不同角色的職業屬性來提供他們的保障，並希望將來在制度上能建立更完善的保險體系，確保即便是臨演或高風險的替身、武行，都能獲得基本的生命安全保障。曹雨婷認為「安全不是成本，是基本人命底線」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

Cardi B跟機器人貼身熱舞　結果兩個一起大跌倒XD

