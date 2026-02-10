全場嗨唱《A Thousand Miles》！　《小姐好白》登金馬奇幻影迷暴動：絕對秒殺

記者蕭采薇／台北報導

影迷每年最期待的瘋狂盛事「2026金馬奇幻影展」10日公布片單，除了A24話題新作《魅影巨星》由安海瑟薇（Anne Hathaway）領軍開幕外，最讓網友暴動的是今年「狂歡場」竟然加碼推出惡搞神作《小姐好白》！屆時將在影廳內重現泰瑞克魯斯（Terry Crews）大唱神曲《A Thousand Miles》的經典爆笑場面，讓粉絲直呼：「這場絕對要搶！」

▲《小姐好白》登上金馬奇幻影展「狂歡場」，要把影廳變成KTV。（圖／金馬奇幻影展提供）

迷因始祖回歸！《小姐好白》把影廳變KTV

金馬奇幻影展的「狂歡場」向來是票房秒殺保證，今年除了必備的定目劇《洛基恐怖秀》外，破天荒選映了韋恩兄弟2004年的影史惡搞經典《小姐好白》。這部描述兩名黑人警探為了保住飯碗，不惜透過特殊化妝變身成「白人富家千金」潛入名流圈的喜劇，當年上映笑翻全球。

▲《洛基恐怖秀》是金馬奇幻影展必備的定目劇。（圖／金馬奇幻影展提供）

其中最經典的一幕，莫過於硬漢泰瑞克魯斯（Terry Crews）在車上深情對嘴唱著凡妮莎卡爾頓（Vanessa Carlton）的抒情金曲《A Thousand Miles》，這段畫面至今仍是網路迷因霸主。影展方預告，屆時將帶領觀眾在影廳內重現各種噴飯橋段，預料將把影廳變成大型KTV，全場一起「Making my way downtown」！

安海瑟薇A24新片開金嗓 泰勒絲御用製作人助陣

除了超鬧的狂歡場，本屆開幕片也來勢洶洶。由A24名導大衛羅利執導的《魅影巨星》（Mother Mary），找來奧斯卡得主安海瑟薇化身傳奇流行巨星。為了重返巔峰，她找上前造型師好友，卻揭開演藝圈光環背後的瘋狂與瘡疤。

▲《魅影巨星》由安海瑟薇主演。（圖／金馬奇幻影展提供）

這部片音樂陣容豪華到不行，找來泰勒絲御用製作人傑克安東諾夫（Jack Antonoff）、酷娃恰莉（Charli XCX）等人聯手打造原創歌曲，影迷將能在大銀幕親耳聽到小安展現精湛歌喉。另一部開幕片則是闖進柏林影展主競賽的日本動畫《花綠青綻放之時》，由新生代演員古川琴音、萩原利久配音，畫風唯美備受期待。

李奧納多「盛世美顏」再現 布魯斯威利《捉神弄鬼》回歸

今年「影迷許願池」單元也是誠意滿滿！適逢奧斯卡季，影展特別選映多部影史經典，包括澳洲名導巴茲魯曼的《羅密歐與茱麗葉》，讓影迷能在大銀幕重溫李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）30年前的「盛世美顏」，以及布魯斯威利、梅莉史翠普主演的黑色喜劇《捉神弄鬼》，看巨星們為了永保青春不擇手段的荒誕演技。2026金馬奇幻影展將於4月10日至19日展開，3月29日正式售票。

▲《羅密歐與茱麗葉》李奧納多「盛世美顏」再現。（圖／金馬奇幻影展提供）