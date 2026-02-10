ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
昔拍戲受傷「臉縫30針」！柯震東拍《功夫》不拚命　讚韓團隊：合理比極限重要

記者蕭采薇／台北報導

由九把刀執導、黃立成出品的年度大片《功夫》，10日舉辦盛大首映會，演員柯震東、王淨、朱軒洋、戴立忍、劉冠廷等豪華卡司一字排開。近期影視圈因《豆腐媽媽》意外讓工安議題備受關注，曾因拍攝影集《乩身》遭無人機撞傷臉部、縫了30針的柯震東，坦言這次拍攝《功夫》雖然打戲吃重，但劇組請來韓國專業武術團隊坐鎮，讓他非常安心，直言：「合理比追求極限更重要。」

▲▼《功夫》電影首映會-柯震東。（圖／記者周宸亘攝）

▲柯震東在《功夫》有不少打戲，但團隊重視安全，令他很放心。（圖／記者周宸亘攝）

昔拍戲受傷「臉縫30針」　柯震東：安全絕對第一

柯震東過去在拍攝《乩身》時發生嚴重意外，臉部顴骨遭無人機撞擊，當場噴血縫了30針，至今仍讓粉絲餘悸猶存。這次在《功夫》中再次挑戰大量動作戲，被問及是否會擔心？他強調兩者情況完全不同，這次劇組對於安全規格的要求極高。

▲▼《功夫》電影首映會。（圖／記者周宸亘攝）

▲《功夫》首映會，（左起）劉冠廷、柯震東、王淨、戴立忍、朱軒洋。（圖／記者周宸亘攝）

柯震東說：「我們每個環節都很注意安全，大家都會為了安全著想。」柯震東嚴肅表示，劇組的共識是「合理比追求極限更重要」，因為一旦發生意外，停拍損失就是好幾個月，沒有人承擔得起，因此絕不容許任何妥協和馬虎。他特別稱讚這次合作的韓國武術指導團隊：「他們腦袋中都有鏡位，知道演員的極限在哪裡，安全性考量永遠是放在第一位。」

九把刀找人「免費按摩」　王淨惡補瑜伽

導演九把刀也補充，「安全」本來就是拍攝的最大共識。為了讓演員保持最佳狀態並減少受傷風險，他在片場特別安排了書迷免費贊助的「按摩服務」，隨時幫演員做肌肉回復與放鬆，被眾人大讚貼心。

▲▼《功夫》電影首映會-王淨。（圖／記者周宸亘攝）

▲王淨是《功夫》片中唯一的「女打仔」。（圖／記者周宸亘攝）

片中唯一的「女打仔」王淨則笑說，為了不讓打戲看起來太遜，被武術指導嫌「筋不夠軟」，特地去惡補瑜伽。她笑說特訓真的有效，後來拍下腰等高難度動作時，身體就聽話很多，也更不容易受傷。

戴立忍爆料「行軍床」　劉冠廷古裝帥翻

雖然拍攝辛苦，但現場氣氛融洽。資深前輩戴立忍爆料，當時在基隆拍攝遇到寒流又下雨，休息時竟看到柯震東在休息室拿出「自備行軍床」，蓋著棉被睡得超香。柯震東害羞解釋，因為知道要在同個場景待很久，才自備裝備，還不忘搞笑反駁：「我有問大寶哥（戴立忍）要不要一起睡啦！」

▲▼《功夫》電影首映會-戴立忍。（圖／記者周宸亘攝）

▲戴立忍羨慕柯震東休息是有床可以休息。（圖／記者周宸亘攝）

許久未見的劉冠廷這次飾演大反派「藍金」，長髮古裝造型驚艷全場，連戴立忍都大讚他五官精緻，是少數能將古裝駕馭得如此帥氣的演員。電影《功夫》將於2月13日全台上映。

▲▼《功夫》電影首映會-劉冠廷。（圖／記者周宸亘攝）

▲劉冠廷今年賀歲檔有《雙囍》和《功夫》兩部電影，他笑稱可以買「功囍」套票。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼《功夫》電影首映會。（圖／記者周宸亘攝）

▲《功夫》小薰、禾浩辰都有演出。（圖／記者周宸亘攝）

 

