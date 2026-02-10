呂政儒「偶包碎滿地」鬼吼鬼叫！毛加恩獻聲《山羊巔峰》　CORTIS登NBA中場

記者蕭采薇／台北報導

由NBA傳奇球星史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）跨界監製、索尼影業年度動畫大片《山羊巔峰》（GOAT）今（10日）舉辦熱血首映會。現場星光熠熠，PLG新北國王隊總經理毛加恩率領當家球星呂政儒、李愷諺驚喜現身，三人這次不打球改「賣聲」，為中文版電影配音。平時在場上冷靜神準的呂政儒，這次為了配音竟被迫「鬼吼鬼叫」，讓他笑說形象全毀。而近期紅遍全球的Kpop夯團CORTIS，也宣布加盟獻唱主題曲，並將登上NBA明星賽中場演出，引爆粉絲期待！

▲《山羊巔峰》中文版配音（左起）李愷諺、毛加恩、呂政儒，10日出席首映會 。（圖／記者徐文彬攝）

新北國王3星獻聲 呂政儒崩潰：跟我想的不一樣

首映會現場宛如真實球賽，三位人高馬大的球星拿著電影中的「咆哮球」大秀球技，瞬間點燃氣氛。毛加恩這次挑戰高難度，為禁區守護者長頸鹿「蘭尼」配音，這也是英文版中史蒂芬柯瑞親自獻聲的角色。毛加恩坦言，只用聲音傳達角色的重量與穩定感，比在場上調度球員還考驗內心節奏。

以三分神射聞名的「男模」呂政儒，這次則為氣勢十足的大猩猩「達斯卡斯」配音。他笑說這個角色情緒張力大，與他平時冷靜形象差很大，在錄音室必須放下所有「偶包」瘋狂嘶吼，「真的跟我想像中的配音不太一樣，完全是體力活！」

「新北飆風玫瑰」李愷諺則是一人分飾兩角，同時為獅子與山豬騎士獻聲。他打趣表示，切換聲線太燒腦，「打籃球真的簡單多了，我還以為第一次進錄音室是要來唱歌發片呢！」 三人首次在大銀幕聽到自己的聲音，都直呼感覺超奇妙。

夢幻連動！Kpop夯團CORTIS 登NBA明星賽

《山羊巔峰》不僅由《蜘蛛人：穿越新宇宙》團隊打造，音樂陣容更是核彈級！官方宣布與近期席捲全球的Kpop天團CORTIS展開夢幻合作，主題曲〈Mention Me〉一釋出就在社群瘋傳。更狂的是，CORTIS將憑此曲受邀至今年NBA明星賽進行中場演出，成為少數站上該殿堂的亞洲團體，繼神曲〈Golden〉後勢必再掀全球熱潮。

柯瑞掛保證：不懂籃球也能看

身為監製的史蒂芬柯瑞雖然無法親臨現場，但也透過訪談傳達理念。他強調《山羊巔峰》不只是一部籃球電影，「這是一個比運動更宏大的故事，你不需要是球迷，也能被它打動。」 他希望能讓觀眾享受純粹的娛樂體驗。電影將於2026年2月13日全台熱血上映。

