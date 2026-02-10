被爆買陶朱隱園？麻吉大哥被問「旋轉大樓」　現身親回應：剩一支懶覺

記者蕭采薇／台北報導

由九把刀執導、黃立成出品的年度大片《功夫》，10日舉辦首映會。「麻吉大哥」黃立成，近期傳出加密貨幣投資失利，但又有傳言指他買下信義區超級豪宅「陶朱隱園」。面對記者求證，黃立成先是開玩笑承認「嘿啦！」，隨後竟語出驚人自嘲：「沒有啦，現在全身就剩一支（懶覺）而已！」逗樂全場。

▲黃立成先前被爆買下信義區傳說級豪宅「陶朱隱園」，他現身《功夫》首映會時幽默回應。（圖／記者周宸亘攝）

傳入住旋轉豪宅？大哥自嘲：剩一支

黃立成身為《功夫》出品人，現身信義區首映會。由於地點鄰近話題豪宅「陶朱隱園」（旋轉大樓），記者打趣問他：「大哥是從對面旋轉大樓過來的嗎？」黃立成一開始順著話頭開玩笑喊：「嘿啦！」

但被問到是否真的置產？近期頻傳投資加密貨幣波動大的他，立刻改口哭窮，更開起黃腔自嘲：「沒有啦，（全身）就剩一支（懶覺）而已。」至於投資狀況是否安好？他則強調：「都好啦、都好啦。」一旁的九把刀也被問到是否「反著大哥買」？嚇得導演趕緊澄清：「黑白講！我都跟大哥下注啦。」

▲黃立成（左）投資九把刀（右）電影《功夫》，成為該片的出品人。（圖／記者周宸亘攝）



黃立行去哪了？親哥吐槽：他難搞



《功夫》卡司眾星雲集，連前「L.A. Boyz」成員林智文（Steven）都驚喜軋一角，卻獨缺人氣最高的黃立行（Stanley），也讓外界好奇為何沒找弟弟出演？

對此，黃立成直接開啟「吐槽親弟」模式，直言：「那是比較難說的，他比較不好相處。」一語道破請不動弟弟的無奈。至於為何大哥自己不演？九把刀在一旁爆料：「大哥不是主角就不演了啦！」黃立成也大方承認：「對對對！」九把刀更虧他：「因為你要演主角啊，龜毛。」

▲賀歲檔電影《功夫》熱鬧舉辦首映。（圖／記者周宸亘攝）

投資九把刀 「他是國片招牌」

談起兩人合作淵源，黃立成收起玩笑，感性表示在他心中，九把刀就是「國片招牌」，能合作是榮幸。他透露其實在《月老》之後，原本就計畫要拍《功夫》，但九把刀堅持要先拍《請問，還有哪裡需要加強》。

黃立成坦言當時確實有催促：「我本來是有推要馬上拍《功夫》。」但最後還是尊重導演決定，先拍完《請問》再來圓《功夫》的夢。他認為這部片本來早該問世，但也因為延宕，「留了那個機會給我跟他合作嘛。」展現對票房的強大信心，《功夫》2月13日全台上映。