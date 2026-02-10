《角頭》蠍子變了！懷秋脫衣炸出「胸甲刺青」　王宣壞當綠茶婊：壓抑10年

記者蕭采薇／台北報導

由億萬票房《角頭》黃金團隊打造的全新黑道愛情電影《BAD GIRL》昨（9日）晚舉辦殺青宴，監製張威縯、製作人黃騰浩率領張懷秋、吳念軒、陳孟琪、王宣等主演開心慶功。曾在《角頭》系列飾演瘋癲「蠍子」的張懷秋，這次搖身一變成為霸氣總裁，殺青宴上更曝光他脫衣露肌的養眼畫面，精壯身材配上霸氣「胸甲刺青」讓全場驚呼；而一向給人乖乖牌印象的王宣，這次則徹底黑化成「綠茶閨蜜」，笑稱自己壓抑了10年終於大解放！

▲《BAD GIRL》演員出席殺青酒。（圖／曼尼娛樂提供）

蠍子轉性談戀愛！懷秋「裸身刺青」炸裂

張懷秋近年憑藉「蠍子」一角人氣飆升，這次在《BAD GIRL》中飾演黑道家族出身的財經碩士江一帆，與新人陳孟琪譜出一段跨越階級的浪漫戀曲。殺青宴上搶先曝光的幕後照中，懷秋脫掉上衣，露出苦練多時的結實肌肉與胸甲刺青，男人味爆表。

對於這次能擔綱男主角，懷秋感性表示，身邊許多演藝圈朋友工作不順遂，自己能擁有一部屬於自己的電影非常幸運，拍攝期間沒有一天覺得理所當然。前輩高捷也大讚他為了武打戲健身許久，金馬影后楊貴媚更是給予高度肯定，直誇懷秋演技變得更內斂、精彩，在片場非常沉浸在角色裡。

新人陳孟琪獻「親密戲」 吳念軒捨不得殺青

女主角找來潛力新人陳孟琪飾演學霸乖乖女，為了愛情一頭栽進角頭世界。懷秋透露兩人從不認識到培養出默契，甚至順利完成了「親密戲」，大讚女方筆記做得密密麻麻，非常敬業。

吳念軒則飾演懷秋身邊最忠心的助手阿傑，兩人戲裡戲外都情同兄弟。他坦言每天都很期待開工，能跟懷秋對戲很幸福，殺青當下甚至有點難過，「因為會一直想到一帆（懷秋角色）的各種樣子。」

▲電影《BAD GIRL》正式殺青！演員群齊聚殺青酒歡聚。（圖／曼尼娛樂提供）

乖乖牌大崩壞！王宣尺度全開當「綠茶」

過去在《角頭》系列總是飾演苦情乖乖牌的王宣，這次在《BAD GIRL》中形象大逆轉，飾演陳孟琪的「綠茶閨蜜」Cindy。她笑說自己「壓抑了10年」，這次不僅穿著尺度大開，連心態也跟著「裸露」，變得直來直往、講話超酸。

王宣自嘲或許是耍壞上癮，現在還有點走不出角色，講話前都要思考一下會不會太討人厭，「我想說天啊！王宣怎麼了？我怎麼變得這麼討人厭！」

黃騰浩轉戰製作人 被虧「比普通辛苦更辛苦」

《BAD GIRL》由曼尼娛樂製作，這次特別由黃騰浩扛起製作人重任。監製張威縯感性表示，在有限預算下能順利完成，歸功於年輕團隊的機動性，更特別點名黃騰浩**「沒有一天缺席」，大讚大家以為監製很辛苦，其實黃騰浩才是「非常辛苦」。黃騰浩則謙虛感謝團隊成就這部電影，也不忘幽默喊話：「請大家不要忘記我的演員身分，還是歡迎找我拍戲！」