ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《豆腐媽媽》替身4後遺症「藥物控腦壓」
10縣市低溫特報！明晨破10度
私生飯連中簽售！泰男神燦笑諷刺
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳小春 詹惟中 劉寶傑 Ray 若綺 楊昇達 郁方 唐綺陽

《角頭》蠍子變了！懷秋脫衣炸出「胸甲刺青」　王宣壞當綠茶婊：壓抑10年

記者蕭采薇／台北報導

由億萬票房《角頭》黃金團隊打造的全新黑道愛情電影《BAD GIRL》昨（9日）晚舉辦殺青宴，監製張威縯、製作人黃騰浩率領張懷秋、吳念軒、陳孟琪、王宣等主演開心慶功。曾在《角頭》系列飾演瘋癲「蠍子」的張懷秋，這次搖身一變成為霸氣總裁，殺青宴上更曝光他脫衣露肌的養眼畫面，精壯身材配上霸氣「胸甲刺青」讓全場驚呼；而一向給人乖乖牌印象的王宣，這次則徹底黑化成「綠茶閨蜜」，笑稱自己壓抑了10年終於大解放！

▲《BAD GIRL》演員出席殺青酒。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《BAD GIRL》演員出席殺青酒。（圖／曼尼娛樂提供）

蠍子轉性談戀愛！懷秋「裸身刺青」炸裂

[廣告]請繼續往下閱讀...

張懷秋近年憑藉「蠍子」一角人氣飆升，這次在《BAD GIRL》中飾演黑道家族出身的財經碩士江一帆，與新人陳孟琪譜出一段跨越階級的浪漫戀曲。殺青宴上搶先曝光的幕後照中，懷秋脫掉上衣，露出苦練多時的結實肌肉與胸甲刺青，男人味爆表。

對於這次能擔綱男主角，懷秋感性表示，身邊許多演藝圈朋友工作不順遂，自己能擁有一部屬於自己的電影非常幸運，拍攝期間沒有一天覺得理所當然。前輩高捷也大讚他為了武打戲健身許久，金馬影后楊貴媚更是給予高度肯定，直誇懷秋演技變得更內斂、精彩，在片場非常沉浸在角色裡。

新人陳孟琪獻「親密戲」　吳念軒捨不得殺青

女主角找來潛力新人陳孟琪飾演學霸乖乖女，為了愛情一頭栽進角頭世界。懷秋透露兩人從不認識到培養出默契，甚至順利完成了「親密戲」，大讚女方筆記做得密密麻麻，非常敬業。

吳念軒則飾演懷秋身邊最忠心的助手阿傑，兩人戲裡戲外都情同兄弟。他坦言每天都很期待開工，能跟懷秋對戲很幸福，殺青當下甚至有點難過，「因為會一直想到一帆（懷秋角色）的各種樣子。」

▲《BAD GIRL》演員出席殺青酒。（圖／曼尼娛樂提供）

▲電影《BAD GIRL》正式殺青！演員群齊聚殺青酒歡聚。（圖／曼尼娛樂提供）

乖乖牌大崩壞！王宣尺度全開當「綠茶」

過去在《角頭》系列總是飾演苦情乖乖牌的王宣，這次在《BAD GIRL》中形象大逆轉，飾演陳孟琪的「綠茶閨蜜」Cindy。她笑說自己「壓抑了10年」，這次不僅穿著尺度大開，連心態也跟著「裸露」，變得直來直往、講話超酸。

王宣自嘲或許是耍壞上癮，現在還有點走不出角色，講話前都要思考一下會不會太討人厭，「我想說天啊！王宣怎麼了？我怎麼變得這麼討人厭！」

黃騰浩轉戰製作人　被虧「比普通辛苦更辛苦」

《BAD GIRL》由曼尼娛樂製作，這次特別由黃騰浩扛起製作人重任。監製張威縯感性表示，在有限預算下能順利完成，歸功於年輕團隊的機動性，更特別點名黃騰浩**「沒有一天缺席」，大讚大家以為監製很辛苦，其實黃騰浩才是「非常辛苦」。黃騰浩則謙虛感謝團隊成就這部電影，也不忘幽默喊話：「請大家不要忘記我的演員身分，還是歡迎找我拍戲！」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

懷秋BAD GIRL王宣黃騰浩

推薦閱讀

S媽爆找律師「防具俊曄爭遺產」！大S超狂身家30年全上繳　私下攻防曝

S媽爆找律師「防具俊曄爭遺產」！大S超狂身家30年全上繳　私下攻防曝

13小時前

S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

11小時前

簡廷芮捲粿王後「老公消失在家族照」！熟人爆恐已婚變　神隱半年有詭

簡廷芮捲粿王後「老公消失在家族照」！熟人爆恐已婚變　神隱半年有詭

13小時前

坤達閃兵後復工哽咽哭了！　錄影突眼眶泛紅：做錯了會好好面對

坤達閃兵後復工哽咽哭了！　錄影突眼眶泛紅：做錯了會好好面對

8小時前

逆風挺《世紀血案》！他嗆《賽德克》也沒問授權　表演指導發聲怒打臉

逆風挺《世紀血案》！他嗆《賽德克》也沒問授權　表演指導發聲怒打臉

10小時前

陳小春新本名曝光！　被爆豪擲百萬「全家改名轉運」

陳小春新本名曝光！　被爆豪擲百萬「全家改名轉運」

23小時前

演員全翻臉！《世紀血案》爆「合約詐欺」隱瞞未授權　眾星硬起來：阻止電影上映

演員全翻臉！《世紀血案》爆「合約詐欺」隱瞞未授權　眾星硬起來：阻止電影上映

2小時前

粿王風暴後「家族聚會被神隱」瘋傳婚變　簡廷芮老公親自發聲了！

粿王風暴後「家族聚會被神隱」瘋傳婚變　簡廷芮老公親自發聲了！

9小時前

金鐘波神DJ遭夫爆外遇！　辣照曾登PTT表特版「超猛經歷曝光」

金鐘波神DJ遭夫爆外遇！　辣照曾登PTT表特版「超猛經歷曝光」

9小時前

2026貼春聯「有特殊禁忌」！命理師示警：不能貼這字　犯了恐衰整年

2026貼春聯「有特殊禁忌」！命理師示警：不能貼這字　犯了恐衰整年

2/9 14:05

快訊／休養一年強勢回歸　劉寶傑推全新節目《寶傑點兵》

快訊／休養一年強勢回歸　劉寶傑推全新節目《寶傑點兵》

2/9 19:27

陳柏霖閃兵代價慘重！公司遭爆被掏空　婚禮受影響「獨自出國喘息」

陳柏霖閃兵代價慘重！公司遭爆被掏空　婚禮受影響「獨自出國喘息」

13小時前

熱門影音

李毓芬跳舞

李毓芬跳舞
朴正民談「青龍獎眼神名場面」 笑：只是驚訝華莎光著腳！XD

朴正民談「青龍獎眼神名場面」 笑：只是驚訝華莎光著腳！XD
華莎承認「對朴正民心動」　害羞：前輩真的超帥的

華莎承認「對朴正民心動」　害羞：前輩真的超帥的
方文琳已見過女兒于齊薇男友　曝「不排斥她早婚」

方文琳已見過女兒于齊薇男友　曝「不排斥她早婚」
向佐自嘲：我原生家庭有問題 　虧郭碧婷「不怕嫁錯郎」

向佐自嘲：我原生家庭有問題 　虧郭碧婷「不怕嫁錯郎」
李千娜接演《世紀血案》爭議發言遭炎上

李千娜接演《世紀血案》爭議發言遭炎上
賈永婕嘆老公酸她「大頭症」　還遭小孩猛虧「不要再發文了」

賈永婕嘆老公酸她「大頭症」　還遭小孩猛虧「不要再發文了」
田中千繪.范逸臣會結婚嗎?　爸爸：只要女兒幸福就好

田中千繪.范逸臣會結婚嗎?　爸爸：只要女兒幸福就好
李毓芬「40歲身材超狂」！ 　淡出演藝圈突PO熱舞片

李毓芬「40歲身材超狂」！ 　淡出演藝圈突PO熱舞片
許瑋甯留著所有紙條　被問「有楊丞琳嗎」

許瑋甯留著所有紙條　被問「有楊丞琳嗎」
魏如萱小巨蛋開唱　委屈「不知道怎麼說話」

魏如萱小巨蛋開唱　委屈「不知道怎麼說話」
李毓芬跳舞片

李毓芬跳舞片
《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

賈永婕談孫安佐「盼別再激他」　女兒全程盯場：她很怕我亂說話！

賈永婕談孫安佐「盼別再激他」　女兒全程盯場：她很怕我亂說話！

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

影集《動物園》 前導預告

影集《動物園》 前導預告

看更多

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

即時新聞

剛剛
剛剛
16分鐘前1

呂政儒「偶包碎滿地」鬼吼鬼叫！毛加恩獻聲《山羊巔峰》　CORTIS登NBA中場

27分鐘前11

全場嗨唱《A Thousand Miles》！　《小姐好白》登金馬奇幻影迷暴動：絕對秒殺

49分鐘前10

香港金像獎／提名揭曉！古天樂「自己打自己」爭影帝　舒淇導演處女作雙料入圍

1小時前0

昔拍戲受傷「臉縫30針」！柯震東拍《功夫》不拚命　讚韓團隊：合理比極限重要

1小時前0

《豆腐媽媽》替身演員職災　演藝工會「提兩建議」保障演員安全

1小時前20

《角頭》蠍子變了！懷秋脫衣炸出「胸甲刺青」　王宣壞當綠茶婊：壓抑10年

2小時前30

神木隆之介宣布結婚！　「甜娶圈外女友」公司發聲證實

2小時前1118

演員全翻臉！《世紀血案》爆「合約詐欺」隱瞞未授權　眾星硬起來：阻止電影上映

2小時前20

李雪痛失摯愛　事業高升卻隱藏淚水

2小時前0

曹佑寧「媚眼勾人」扮女乩身！對鏡子猛練羞爆　天心出道30年首演鬼片

讀者迴響

熱門新聞

  1. S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝
    13小時前6651
  2. S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子
    11小時前1827
  3. 簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變
    13小時前1011
  4. 坤達閃兵後復工哽咽哭了！錄影突眼眶泛紅
    8小時前3642
  5. 逆風挺《世紀血案》！他嗆《賽德克》也沒問授權
    10小時前3816
  6. 陳小春新本名曝光！被爆豪擲百萬「全家改名轉運」
    23小時前1211
  7. 《世紀血案》演員怒發聯合聲明
    2小時前2218
  8. 「家族聚會被神隱」瘋傳婚變　簡廷芮老公發聲了！
    9小時前82
  9. 金鐘波神DJ遭夫爆外遇！辣照曾登PTT表特版
    9小時前147
  10. 2026貼春聯「有特殊禁忌」！
    2/9 14:05145
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合