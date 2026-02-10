演員全翻臉！《世紀血案》爆「合約詐欺」隱瞞未授權　眾星硬起來：阻止電影上映

記者蕭采薇／台北報導

改編自林宅血案的電影《世紀血案》風暴持續擴大！繼製作人郭木盛日前承認「怕被拒絕所以沒問林義雄」後，徹底引爆劇組怒火。今（10日）全體演員與工作人員發出「聯合嚴正聲明」，痛批製作方蓄意隱瞞未獲授權的事實，甚至在合約中詐欺「保證已取得授權」。為了止血，眾星硬起來委任律師，要求製作方立刻停止使用他們的肖像與表演，以「阻止本片上映」，形同讓電影直接胎死腹中。

▲《世紀血案》引發撻伐，演員（左起）楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏，目前都已經道歉。（圖／記者周宸亘攝）

驚爆合約詐欺！製作方騙「保證有授權」

聲明中指出，演員與工作人員在簽約前，曾反覆確認電影是否取得林義雄及其家屬的授權。當時製作方不僅在契約中明文寫下：「甲方（製作方）保證已取得拍攝本片的合法授權」，更蓄意隱瞞劇本的爭議之處。

演員群痛心表示，如果當初知道根本沒獲得當事人同意，「絕無可能接受此工作邀約」。如今真相大白，製作方的欺騙行為已對林義雄家屬造成二度傷害，也讓不知情的演員淪為輿論箭靶，對此感到深痛的抱歉。

眾星全面切割！下通牒「阻止電影上映」

為了不再讓錯誤繼續，聯合聲明中展現了前所未有的強硬態度。聲明強調：「現在必須要做的，就是阻止本片的任何製作、上映及任何形式的露出。」 意即演員們不惜毀掉自己的心血，也要阻止這部建立在謊言與痛苦上的電影問世。

▲《世紀血案》爭議連環爆，引發眾怒。（圖／記者周宸亘攝）

律師出手了！禁用肖像、表演否則提告

目前該片演員及工作人員已個別委任律師，向製作方發出最後通牒，要求「立刻停止以任何方式使用我方之肖像、姓名、聲音、表演與任何著作」。若製作方執意進行後製或宣傳，演員群將依法採取法律行動，絕不寬貸。這場因謊言而起的電影風暴，恐怕將隨著演員們的集體提告，走向玉石俱焚的結局。

【聲明全文】

針對電影《世紀血案》爭議 聯合嚴正聲明

針對電影《世紀血案》（下稱「本片」）製作方蓄意隱瞞「未獲林義雄先生及其他當事人及其家屬授權」之事實，逕自拍攝「林宅血案」題材電影，致使我方在不知情下參與演出與製作，引發社會譁然與家屬二度傷害，本片演員及工作人員在此表達最深痛的道歉，並且進行後續的法律責任，特此聯合聲明如下：

我方於簽約前，曾反覆確認本片是否已取得當事人授權，本片製作方不僅於契約中明文保證：「甲方（製作方）保證已取得拍攝本片的合法授權」，更故意不告知劇本重要爭議之處。如我方於簽約時知悉未獲授權，絕無可能接受此工作邀約。

而今，製作方的行為已對當事人及其家屬造成莫大的傷害。現在必須要做的，就是阻止本片的任何製作、上映及任何形式的露出。

我方已個別委任律師嚴正要求本片製作方立刻停止以任何方式使用我方之肖像、姓名、聲音、表演與任何著作，否則將依法採取法律行動。

本片演員及工作人員 敬上 中華民國 115 年2月10日