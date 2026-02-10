李雪痛失摯愛　事業高升卻隱藏淚水

記者葉文正／台北報導

蛇年對李雪來說，堪稱「人生高低起伏一次到位」的一年。事業面上，可說是風光無限，隨著戲劇作品接連推出，角色討論度飆升，無論是《搜查瑠公圳》的苦情被害人阿美、還是《命中註定那頭鵝》的陳香蘭，再到《監所男子囚生記》中的「娃嫂」，從《女孩》到《大濛》，精準又富含層次的演技成功收服觀眾，不少粉絲直呼：「每一個角色都像住進心裡！」。而所代言的保養品同樣成績亮眼，口碑、銷量雙雙開紅盤，掌聲與邀約接到手軟。

▲李雪(中)精準又富含層次的演技成功收服觀眾。（圖／Nature Tree）

然而，鎂光燈背後，李雪卻默默承受著外界看不見的失落。因為她接連痛失生命中最重要的寶貝，陪伴多年的青蛙與貓咪相繼離開，讓這一年在歡呼聲中，多了一層說不出口的心痛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李雪新年度將有不少作品問世。（圖／Nature Tree）

身邊友人透露，李雪對每一個孩子的離開都極為不捨，卻選擇用最溫柔的方式道別。她相信，生命只是換一種形式存在，也衷心祝福這些寶貝能去到更好的地方，「有緣的話，終究還會再見。」這份深情，也讓不少粉絲看了鼻酸。

走過得與失交織的蛇年，李雪也正式把目光投向嶄新的馬年。目前她演出即將上檔的《啵me之我的青春住了鬼》，以及金馬影展上口碑極好的《河與石頭》，都將跟觀眾見面；她笑說，「馬年希望能跑得更遠，繼續把戲演好、把生活過好，帶著這一年累積的掌聲與思念，轉化成前進的力量。」或許正是這些傷痕與溫柔，讓李雪在舞台上，顯得更加真實、也更加動人。