曹佑寧「媚眼勾人」扮女乩身！對鏡子猛練羞爆　天心出道30年首演鬼片

記者蕭采薇／台北報導

由邱晧洲執導的靈異驚悚新片《祭弒》10日正式宣布定檔4月30日！首波預告與海報同步曝光，向來給人陽光運動員形象的曹佑寧，這次突破尺度挑戰「何仙姑乩身」，不僅畫上邪氣妝容、手持法扇殺鬼，為了詮釋仙姑的柔媚神韻，他更自爆每天對著鏡子苦練「勾人眼神」，練到自己都覺得害羞！

▲《祭弒》曹佑寧突破尺度挑戰「何仙姑乩身」。（圖／威視提供）

曹佑寧變身「最帥仙姑」 鏡前自戀：被自己勾到

曹佑寧在片中飾演繼承靈媒體質的宮廟少年，被導演邱晧洲相中他兼具運動員的身體素質與獨特的溫柔眼神。為了完美詮釋「何仙姑」降駕的身段，曹佑寧在「女性化」與「中性」之間拿捏許久，最後決定主攻「眼神」與「氣場」。

▲曹佑寧《祭弒》化身仙姑乩身，對鏡苦練勾人眼神。（圖／威視提供）

他笑說，準備期間最大的功課就是對著鏡子練習，想像著要如何用眼神「勾人」。他坦言過程其實超害羞，必須要自我催眠，練到覺得「自己都被自己勾到了」才算過關，徹底顛覆以往清秀帥氣的形象。

▲曹佑寧《祭弒》化身「何仙姑」乩身，華麗舞扇殺鬼。（圖／威視提供）

莊凱勛賣子求財 天心出道30年終圓夢

金鐘視帝莊凱勛這次飾演被債務逼瘋的父親，為了求財竟不惜將幼子的運勢獻祭給邪教。他坦言讀劇本時彷彿在看社會新聞，那些走投無路的人做出的荒唐事，雖然不可思議卻真實存在。他花了很多力氣去揣摩這位父親墮落的心境，感嘆「人比鬼更可怕」。

▲莊凱勛驚悚演繹嗜賭父親，驚呼《祭弒》劇本有如社會新聞。（圖／威視提供）

而金鐘影后天心出道30餘年，竟是首度挑戰恐怖片！飾演妻子的她透露，私下其實是個重度恐怖片迷，非常享受被嚇的快感。這次終於有機會親自上陣「嚇人」，讓她興奮不已，笑稱這次的任務就是要**「撐起觀眾的不安情緒」**。

百年古蹟「擲筊獲聖允」才敢拍

為了追求最真實的恐怖氛圍，劇組特地選在基隆擁有208年歷史的「護國城隍廟」實景拍攝。導演邱晧洲透露，要找到具規模又保有歷史感的仙姑廟相當困難，好不容易找到合適場地後，劇組也不敢馬虎，開拍前特別請道長秉報，並正式擲筊請示城隍爺，獲得「聖允」後才敢動工，拍攝過程充滿敬畏之心。

▲《祭弒》天心首演靈異驚悚片，盼《祭弒》能助人紓壓。（圖／威視提供）

《祭弒》揭開豪門血祭秘密

《祭弒》描述莊凱勛飾演的父親為求橫財，帶著一家七口搬家並重拾邪教禁術。隨著錢財入袋，家中卻接連發生怪事。曹佑寧飾演的宮廟少年一眼看穿飾演大女兒的項婕如背後纏繞著怨念，試圖介入驅邪時，才驚覺這場血祭背後藏著更駭人的秘密，電影將於4月30日全台上映。

▲《祭弒》項婕如《祭弒》扮鐵齒女兒，私下卻膽小怕鬼。（圖／威視提供）