驚見家僕人偶屍首分離 潘君侖見慘狀竟嚇壞

記者葉文正／台北報導

全台首創沉浸式兼具戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，探員們調查驚悚又神秘的家族爭產兇殺案，許多恐怖真相也終於浮出檯面，原來楊強瑞（喜翔飾演）的真實身份就是楊聰（伊正飾演），甚至目標也看上了年輕的孫貽（鄭煒齡飾演），百年換魂儀式曝光，真相令人細思極恐。

▲喜翔演技相當精純。（圖／映底子提供）

由陳漢典領軍的六位時空調查局成員持續調查百年娃娃的恐怖真相，其中一項任務是需要將家僕人偶重新組裝，並賦予人偶靈魂執行任務，解謎過程中發生了一齣荒謬的趣事，六位探員需要合力將剛組裝完成的人偶引導至門口通關，探員陳漢典先是將家僕的手比出一個「讚」的手型，接著眾人合力扶著人偶移動，過程中面無表情的人偶因重心不穩而跌跌撞撞，先是鞋子散落一地。

▲《百分之一相對論》將完整交代故事結尾郭方儒(左起）、伊正、盧佾暘、鄭煒齡。（圖／映底子提供）

接著人偶雙手也逐漸瓦解，最後竟然屍首分離，整體支離破碎，場面荒誕至極笑翻六位探員，探員陳漢典大喊：「你是喝醉酒喔！」探員黃偉晉更是神來一筆替人偶取名：「Kevin！你今天喝太醉了啦，趕快來幫Kevin喬一下」讓在旁原本需要嚴肅引導探員們的NPC孫貽（鄭煒齡飾演）也忍不住笑了出來，場面一度失控，讓這場神秘又嚴肅的任務增添了許多幽默的氛圍，回想起解密過程。

▲伊正(左)與源少年。（圖／映底子提供）

探員潘君侖表示：「這一關卡是我錄影以來第一次笑到胃抽筋又流眼淚，怎麼會這麼好笑啦，我的身體真的快跟Kevin一樣分離了。」探員宋偉恩也笑說：「都是黃偉晉，突然叫一聲Kevin，我整個笑到受不了。」片段播出後在社群上也引起不少網友討論「這段我笑到快斷氣，孫貽都快憋不住了 漢典隊長還Cue她」、「家僕有哭說不出」、「真的快要被Kevin笑歪，到底是喝了多少？」「好喜歡整個團隊的氛圍 team work最棒惹」、「看大家手忙腳亂組裝人偶真的好有趣。」