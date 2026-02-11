過年在家沒事做？天天看新聞抽你去高雄櫻花季嗨

活動小組／綜合報導

過年在家沒事做？走春一路塞車？看新聞也能有機會抽到《2026 7-ELEVEN 高雄櫻花季》門票！快來參加《天天看新聞！抽你去高雄櫻花季》活動，大咖日、韓、台人氣歌手和團體的現場演出等你一起嗨！限時抽 52 組免費門票，不用飛出國，就有機會看到 BOYNEXTDOOR、WENDY、HIGHLIGHT、李泳知、SUPER JUNIOR-D&E、VIVIZ，你還在等什麼！



▲快來參加《天天看新聞！抽你去高雄櫻花季》活動，就有機會去最浪漫的高雄櫻花季。（圖／活動小組）

● 不用搶票也能進場，高雄櫻花季 4 人套票一次帶走＞＞＞

即日起至 3 月 1 日，只要打開《ETtoday 新聞雲》APP，參加《天天看新聞！抽你去高雄櫻花季》活動，天天看新聞，就能有機會把高雄櫻花季的門票帶回家，讓你的春日時光直接升級成音樂派對門票！活動將抽出一般區單日門票 4 張組（共 5 組），或一般區單日門票 2 張組（共 47 組），讓你和姊妹、親友一起，直接到現場看韓流天團、巨星 BOYNEXTDOOR、WENDY、HIGHLIGHT、李泳知、SUPER JUNIOR-D&E、VIVIZ、日本靈魂放克代表 ALI，台灣人氣歌手 Karencici、丁噹、卓文萱、許富凱，超多重磅卡司齊聚高雄！

還在煩惱過年在家做什麼嗎？每天刷刷新聞，就有機會把高雄櫻花季這場浪漫音樂盛會的門票帶回家！去現場把最喜歡的偶像演出追起來！點我參加活動＞＞＞



▲打開新聞雲APP，完成會員登入與東森購物會員綁定後，點擊頁面正下方的「活動」，進入《天天看新聞！抽你去高雄櫻花季》，點擊「我要參加」，就可以開始看新聞、累積抽獎機會了。（圖／活動小組製）

《天天看新聞！抽你去高雄櫻花季》活動資訊

■ 活動期間：即日起，至 3 月 1 日 23:59 止。

■ 活動任務：

1. 登入或加入《新聞雲APP》會員。

2. 完成「東森購物網會員」綁定。

3. 點選 APP頁下方的《活動》，開啟活動頁。

4. 於活動頁點選「我要參加」按鈕後，開始看新聞！（未參加活動前，已讀新聞篇數將不會納入統計）

5. 每日閱讀新聞累積滿 25 篇，即可獲得一次抽獎資格。活動期間內，完成任務的天數越多，中獎機率越高！

※ 提醒：任務進度統計將於隔日凌晨 1 點更新完成。

※ 想即時確認已閱讀篇數可至 APP 右下角「會員中心」－＞「每日任務」－＞「任務清單」查看。

■ 活動獎項：

1. 一般區單日票 4 張組，共 5 組。

2. 一般區單日票 2 張組，共 47 組。



■ 抽獎及通知：

預計於 3/3 (二) 於活動頁面公告得獎名單，並將以簡訊及 email 通知得獎者，請務必確認會員登入的手機及信箱是正確且有效的。

● 好想去櫻花季看赫海放閃＞＞＞

▲《2026 7-ELEVEN 高雄櫻花季》活動資訊。（圖／翻攝自Facebook／高雄櫻花季）

《2026 7-ELEVEN 高雄櫻花季》活動資訊

■ 演出日期：2026/3/13（五）～2026/3/15（日），共計3天。

■ 演出時間：

2026/3/13（五）15:00～22:00

2026/3/14（六）15:00～22:00

2026/3/15（日）15:00～22:00

■ 演出地點：高雄夢時代正對面廣場。



● 好想看泳知歐膩現場演出＞＞＞

● 走春塞車不如滑新聞，高雄櫻花季門票等你來抽！＞＞＞



