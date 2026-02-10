拍戲出意外！吳震亞驚曝林依晨「脖子折到」嚇壞　九孔：連狗都有保險

記者蕭采薇／台北報導

近期影視圈工安意外頻傳，拍攝安全成為焦點。導演錢人豪10日為新作《隧道大逃殺》舉辦記者會，率領莊凱勛、吳震亞、九孔、王自強等硬底子演員出席。武打出身的吳震亞談及過往驚魂，透露曾目睹林依晨拍動作戲時發生意外，被鋼絲拉扯導致「脖子折到」，讓他嚇得趕緊去考急救證照。

▲林依晨過去拍動作戲時發生意外，被鋼絲拉扯導致「脖子折到」。（圖／記者黃克翔攝）

目睹林依晨脖子遭折 吳震亞嚇到考急救證

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳震亞在片中擔任重要角色，身兼武術指導的他坦言，過去受港片拍攝風格影響，動作戲往往遊走在危險邊緣。他回憶起一段驚悚往事：「記得以前有一次拍林依晨被踢飛，用繩索拉，脖子就折到了！」那次意外讓他深刻意識到安全的重要性，甚至因此特地去考取急救員執照，隨時提醒自己在動作場面中要保持高度警覺。

▲《隧道大逃殺》演員吳震亞是武術指導出身。（圖／記者湯興漢攝）

莊凱勛也感嘆，20年前拍戲時工安制度尚未完善，如今科技進步，運用虛擬棚拍攝確實讓環境安全許多，「每一次事故都是遺憾，但大家其實都很努力在保護演員。」九孔則在一旁幽默緩頰，笑稱這次劇組保險保很大，「連狗都有保險！」

5分鐘燒400萬！九孔討債：我很貴欸

《隧道大逃殺》獲文化部虛擬拍攝補助，錢人豪透露，光是這支5分鐘的前導片就耗時一天半、燒掉約400萬台幣，運用AI與虛擬棚技術取代傳統高風險特效，連撞車、跳樓都能安全完成。他更笑說，若非受限尺度，「不然我拍得比較血腥暴力。」

▲九孔參演《隧道大逃殺》。（圖／記者湯興漢攝）

聽到預算燒得這麼兇，老搭檔九孔忍不住在旁搞笑「討債」，對著導演大喊：「錢花完了？那我的片酬呢？我很貴的！」 更自嘲導演原本屬意找任賢齊，害他差點沒戲演。錢人豪則幽默反擊，笑稱飾演盲人反派的九孔是全片最大挑戰，「他是黑暗中的大BOSS，比狗還難拍。」

虛擬棚身歷其境 莊凱勛驚：天崩地裂在眼前

對於新技術的運用，莊凱勛大讚虛擬攝影讓演出變得更加直覺，不用再對著綠幕憑空想像，「天崩地裂就在眼前，那種壓迫感非常真實。」

▲《隧道大逃殺》前導預告發佈會，（左起）儲稼逸、王自強、吳震亞、梁以辰、導演錢人豪、九孔、莊凱勛等人出席。（圖／記者湯興漢攝）

錢人豪表示，《隧道大逃殺》規劃同步開發電影長片與10集影集，未來長片預算希望能控制在8000萬內，並評估製作直屏劇等多元版本，盼將這部結合極限生存題材與新科技的作品推向國際市場。