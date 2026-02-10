他當五月天「13次開場嘉賓」超狂！　北高雙蛋全唱過創驚人成績

記者蔡琛儀／台北報導

蕭秉治去年以「活著 Alive」演唱會完封北高雙蛋後，馬不停蹄展開巡演，陸續走遍北京、武漢、深圳、廣州、上海、南京等六座城市，讓他從3千人唱到萬人場地，他感性表示，感謝每一場現場的大合唱與應援，讓他深刻感受到音樂被越來越多人喜愛的幸福。

▲蕭秉治歡度39歲生日。（圖／相信音樂提供）

9日剛過39歲生日的蕭秉治也許下新年願望，希望能前往更多城市與歌迷見面，讓大家不用舟車勞頓，就能在居住地欣賞演出。他也宣布7月4日將在馬來西亞Zepp Kuala Lumpur舉辦「活著」演唱會，並將實現與歌迷的約定，包括上海返場、香港場，以及持續解鎖更多城市的個人首次專場。

他當過師兄五月天13場的開場嘉賓，蕭秉治也不忘感謝五月天給予舞台與機會，也謝謝歌迷一路力挺，讓上海場完售再返場、馬來西亞迎來首次專場。他透露屆時將準備不同歌單，帶給歌迷全新驚喜，也貼心提醒飛行追場的歌迷注意安全。

▲▼蕭秉治日前趁空在馬來西亞觀光。（圖／相信音樂提供）

日前他隨五月天前往馬來西亞演出時也把握空檔踩點打卡，在工作人員帶領下造訪鬼仔巷，感受復古壁畫與老建築的懷舊氛圍，還被拱跳起為Energy創作的〈馬上去〉。他更首次嘗試榴槤冰，笑說原本不敢吃，沒想到一口就被圈粉，也推薦暑假來看演唱會的歌迷一定要嚐嚐。