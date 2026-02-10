SJ藝聲來台！爆登大巨蛋「內心不安」感到抱歉　公開維持身材秘訣

記者孟育民／台北報導

網紅「理科太太」陳映彤於2021年創立保健品牌「好好生醫」，繼請到韓國女團「Red Velvet」JOY，今（10）日再邀請到SUPER JUNIOR成員藝聲出席代言記者會。Super Junior剛結束高雄演唱會，即便行程繁忙，藝聲依舊維持好狀態，他分享維持體力與外型的秘訣，「1月份比起吃飯，吃維他命更多，以前不太懂得照顧身體，現在會更有意識地把生活過好。」

▲藝聲來台出席代言記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

藝聲透露自己平常嚴格控管飲食，連粉絲應援的食物都不敢吃，甚至戒掉吃晚餐，讓現場主持人及記者都直呼太難了，如何抗拒誘惑？他笑說：「就不要跟人見面，我回家後就不外出，我就專注於做自己的事情。」透露自己非常積極在做外型管理：「因為我容易浮腫，吃了什麼就都會立刻反映出來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼藝聲對自己身材管理相當嚴苛 。（圖／記者黃克翔攝）

Super Junior剛結束高雄演唱會，被問到最難忘的事情？藝聲則表示：「每一場巡迴演出都讓我非常難忘，我們一直都在巡演，雖然去年是我們的20週年，這個演出有辦的比較盛大，但其實從前年開始我們就一直在巡演，所以對我們來說都大同小異，不過在台灣有6場演出，還有第一次去台北大巨蛋，原本是有點不安，結果發現票都完售，還有那麼多人，心中非常感謝又抱歉，其實心情很複雜。」