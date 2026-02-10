ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《豆腐媽媽》替身4後遺症「藥物控腦壓」
10縣市低溫特報！明晨破10度
私生飯連中簽售！泰男神燦笑諷刺
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳小春 詹惟中 劉寶傑 Ray 若綺 楊昇達 郁方 唐綺陽

SJ藝聲來台！爆登大巨蛋「內心不安」感到抱歉　公開維持身材秘訣

記者孟育民／台北報導

網紅「理科太太」陳映彤於2021年創立保健品牌「好好生醫」，繼請到韓國女團「Red Velvet」JOY，今（10）日再邀請到SUPER JUNIOR成員藝聲出席代言記者會。Super Junior剛結束高雄演唱會，即便行程繁忙，藝聲依舊維持好狀態，他分享維持體力與外型的秘訣，「1月份比起吃飯，吃維他命更多，以前不太懂得照顧身體，現在會更有意識地把生活過好。」

▲▼SUPER JUNIOR藝聲首度個人代言記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲藝聲來台出席代言記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

藝聲透露自己平常嚴格控管飲食，連粉絲應援的食物都不敢吃，甚至戒掉吃晚餐，讓現場主持人及記者都直呼太難了，如何抗拒誘惑？他笑說：「就不要跟人見面，我回家後就不外出，我就專注於做自己的事情。」透露自己非常積極在做外型管理：「因為我容易浮腫，吃了什麼就都會立刻反映出來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ SUPER JUNIOR藝聲首度個人代言記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼藝聲對自己身材管理相當嚴苛 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼SUPER JUNIOR藝聲首度個人代言記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

Super Junior剛結束高雄演唱會，被問到最難忘的事情？藝聲則表示：「每一場巡迴演出都讓我非常難忘，我們一直都在巡演，雖然去年是我們的20週年，這個演出有辦的比較盛大，但其實從前年開始我們就一直在巡演，所以對我們來說都大同小異，不過在台灣有6場演出，還有第一次去台北大巨蛋，原本是有點不安，結果發現票都完售，還有那麼多人，心中非常感謝又抱歉，其實心情很複雜。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

藝聲SUPER JUNIOR理科太太

推薦閱讀

S媽爆找律師「防具俊曄爭遺產」！大S超狂身家30年全上繳　私下攻防曝

S媽爆找律師「防具俊曄爭遺產」！大S超狂身家30年全上繳　私下攻防曝

11小時前

S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

9小時前

簡廷芮捲粿王後「老公消失在家族照」！熟人爆恐已婚變　神隱半年有詭

簡廷芮捲粿王後「老公消失在家族照」！熟人爆恐已婚變　神隱半年有詭

11小時前

坤達閃兵後復工哽咽哭了！　錄影突眼眶泛紅：做錯了會好好面對

坤達閃兵後復工哽咽哭了！　錄影突眼眶泛紅：做錯了會好好面對

6小時前

逆風挺《世紀血案》！他嗆《賽德克》也沒問授權　表演指導發聲怒打臉

逆風挺《世紀血案》！他嗆《賽德克》也沒問授權　表演指導發聲怒打臉

8小時前

陳小春新本名曝光！　被爆豪擲百萬「全家改名轉運」

陳小春新本名曝光！　被爆豪擲百萬「全家改名轉運」

21小時前

粿王風暴後「家族聚會被神隱」瘋傳婚變　簡廷芮老公親自發聲了！

粿王風暴後「家族聚會被神隱」瘋傳婚變　簡廷芮老公親自發聲了！

7小時前

金鐘波神DJ遭夫爆外遇！　辣照曾登PTT表特版「超猛經歷曝光」

金鐘波神DJ遭夫爆外遇！　辣照曾登PTT表特版「超猛經歷曝光」

7小時前

2026貼春聯「有特殊禁忌」！命理師示警：不能貼這字　犯了恐衰整年

2026貼春聯「有特殊禁忌」！命理師示警：不能貼這字　犯了恐衰整年

2/9 14:05

陳柏霖閃兵代價慘重！公司遭爆被掏空　婚禮受影響「獨自出國喘息」

陳柏霖閃兵代價慘重！公司遭爆被掏空　婚禮受影響「獨自出國喘息」

11小時前

快訊／休養一年強勢回歸　劉寶傑推全新節目《寶傑點兵》

快訊／休養一年強勢回歸　劉寶傑推全新節目《寶傑點兵》

2/9 19:27

韓森控外遇！　陳思安2小時後「PO文疑反擊」

韓森控外遇！　陳思安2小時後「PO文疑反擊」

10小時前

熱門影音

李毓芬跳舞

李毓芬跳舞
朴正民談「青龍獎眼神名場面」 笑：只是驚訝華莎光著腳！XD

朴正民談「青龍獎眼神名場面」 笑：只是驚訝華莎光著腳！XD
華莎承認「對朴正民心動」　害羞：前輩真的超帥的

華莎承認「對朴正民心動」　害羞：前輩真的超帥的
方文琳已見過女兒于齊薇男友　曝「不排斥她早婚」

方文琳已見過女兒于齊薇男友　曝「不排斥她早婚」
向佐自嘲：我原生家庭有問題 　虧郭碧婷「不怕嫁錯郎」

向佐自嘲：我原生家庭有問題 　虧郭碧婷「不怕嫁錯郎」
李千娜接演《世紀血案》爭議發言遭炎上

李千娜接演《世紀血案》爭議發言遭炎上
賈永婕嘆老公酸她「大頭症」　還遭小孩猛虧「不要再發文了」

賈永婕嘆老公酸她「大頭症」　還遭小孩猛虧「不要再發文了」
田中千繪.范逸臣會結婚嗎?　爸爸：只要女兒幸福就好

田中千繪.范逸臣會結婚嗎?　爸爸：只要女兒幸福就好
李毓芬「40歲身材超狂」！ 　淡出演藝圈突PO熱舞片

李毓芬「40歲身材超狂」！ 　淡出演藝圈突PO熱舞片
許瑋甯留著所有紙條　被問「有楊丞琳嗎」

許瑋甯留著所有紙條　被問「有楊丞琳嗎」
魏如萱小巨蛋開唱　委屈「不知道怎麼說話」

魏如萱小巨蛋開唱　委屈「不知道怎麼說話」
李毓芬跳舞片

李毓芬跳舞片
《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

賈永婕談孫安佐「盼別再激他」　女兒全程盯場：她很怕我亂說話！

賈永婕談孫安佐「盼別再激他」　女兒全程盯場：她很怕我亂說話！

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

影集《動物園》 前導預告

影集《動物園》 前導預告

看更多

【財神急了XD】站在彩券行外被風吹到一直敲門 QQ

即時新聞

剛剛
剛剛
6分鐘前0

神木隆之介宣布結婚！　「甜娶圈外女友」公司發聲證實

13分鐘前21

演員全翻臉！《世紀血案》爆「合約詐欺」隱瞞未授權　眾星硬起來：阻止電影上映

15分鐘前0

李雪痛失摯愛　事業高升卻隱藏淚水

26分鐘前0

曹佑寧「媚眼勾人」扮女乩身！對鏡子猛練羞爆　天心出道30年首演鬼片

58分鐘前0

驚見家僕人偶屍首分離 潘君侖見慘狀竟嚇壞

1小時前0

「銅鑼灣浩南」鄭伊健即興飆戲　現場「被捅一刀」婁峻碩嚇死

1小時前0

拍戲出意外！吳震亞驚曝林依晨「脖子折到」嚇壞　九孔：連狗都有保險

1小時前0

他當五月天「13次開場嘉賓」超狂！　北高雙蛋全唱過創驚人成績

1小時前21

日女偶像「雪祭穿泳裝表演惹議」　公司急上火線發聲喊冤

2小時前10

SJ藝聲來台！爆登大巨蛋「內心不安」感到抱歉　公開維持身材秘訣

讀者迴響

熱門新聞

  1. S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝
    11小時前6651
  2. S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子
    9小時前1827
  3. 簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變
    11小時前1011
  4. 坤達閃兵後復工哽咽哭了！錄影突眼眶泛紅
    6小時前3640
  5. 逆風挺《世紀血案》！他嗆《賽德克》也沒問授權
    8小時前3816
  6. 陳小春新本名曝光！被爆豪擲百萬「全家改名轉運」
    21小時前1211
  7. 「家族聚會被神隱」瘋傳婚變　簡廷芮老公發聲了！
    7小時前82
  8. 金鐘波神DJ遭夫爆外遇！辣照曾登PTT表特版
    7小時前147
  9. 2026貼春聯「有特殊禁忌」！
    2/9 14:05125
  10. 陳柏霖閃兵代價慘重！公司遭爆被掏空
    11小時前67
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合