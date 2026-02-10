不止開演唱會！　孫燕姿無預警曝好消息：很快會有新作品

記者蔡琛儀／台北報導

孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會香港站，將於3月13及15日在香港全新地標「啟德主場館」盛大舉行，日前信用卡優先購票及官方套票均火速售罄。而她今天則在社群分享自己應景畫的馬年賀年圖，「祝福你們奔放自如、馬到成功，新的一年我也快要跟大家見面了。」

▲孫燕姿透露將有新作品。（圖／Make Music提供）

此外，她也在Apple Music透過錄音檔向歌迷拜早年，坦言過去一年都在為演唱會東奔西跑，非常充實，更驚喜預告：「很快會有新作品跟大家分享，非常期待。」

孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會自去年4月於新加坡室內體育館揭幕，隨後在北京鳥巢、高雄巨蛋等地演出，至今已舉行18場，累計吸引逾50萬人次到場朝聖，演唱會以跨越時代的金曲串連青春記憶。

▲孫燕姿年後將首先迎接香港演唱會。（圖／Make Music提供）

這次主辦孫燕姿香港演唱會的寬魚國際，特別選定2024年落成啟用的香港全新地標「啟德主場館」，該場館是目前香港最新最大的表演場地，雖可容納5萬人，但因占地面積較小，山頂位子陡，肉眼距離非常近，就算山頂也能看清楚孫燕姿，

。寬魚國際秉持製作「值得被時間記住的演唱會，創造美好價值」的核心理念，攜手孫燕姿團隊呈現華語樂壇難以複製的音樂盛會。