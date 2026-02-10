李亞萍爆罹失智症！　余天、余祥銓親揭她最新近況...認「已分房睡2年」

記者蔡琛儀／台北報導

由胡瓜領軍的「鑽石舞台之夜」今年3月重返台北流行音樂中心舉行，首日壓軸的余天、余祥銓父子今（10日）和胡瓜現身彩排，余祥銓還挑戰唱饒舌。先前李亞萍才自爆有失智症前兆，余天和余祥銓父子受訪被問到李亞萍的狀況，余天吐槽：「她自己說過就會忘記。」余祥銓笑說，媽媽常忘記自己講過的話，看到新聞還會怪他們是誰跟媒體亂講。

▲▼余天、余祥銓將合體演出，也分享李亞萍的近況。（圖／記者劉亮亨攝）

余天爆分房李亞萍 余祥銓爆料遭他制止

余天表示，李亞萍事情多，自己又喜歡亂想，「每次跟我聊天就會吵架」，更自爆已經和李亞萍分房睡長達2年，隨後又被余祥銓爆料：「他說分房睡好舒服，沒有人碎碎念。」馬上被余天制止叫他別再說，「等下回去她又要念，不要害我！」余祥銓則解釋：「她現在看新聞、看節目，都會記住內容，吃飯一半想起來就開始罵，所以我們真的不能亂講。」

余祥銓說，常常自己沒做錯事也要被媽媽唸，余天則透露，他常常要兒子多讓著媽媽，「我常教他說說跟她講話客氣點，撒嬌一點，但現在兒子40幾歲要撒嬌也難，那就盡量忍。」余天和李亞萍結婚48年，雖然平常情人節等節慶不會送禮，但過年除了會包紅包，錢也全交給李亞萍保管，多年來依然相當寵妻。

▲▼胡瓜、余天、余祥銓為鑽石舞台之夜演唱會練團。（圖／記者劉亮亨攝、攝影中心攝）

2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場，3月21日首日有「余天、余祥銓父子+黃西田」坐鎮，22日由蕭敬騰壓軸、李千娜加入；完整演出陣容還有：王彩樺、曾心梅、李翊君、翁立友、賴慧如、AKB48 Team TP、鍾采穎等門票已在年代售票系統熱賣中，本次受贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金，秉持公益之心，持續前行。