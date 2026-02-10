錢人豪轟《世紀血案》：創作不該建立在痛苦上　莊凱勛「演真人有社會責任」

記者蕭采薇／台北報導

由錢人豪執導的全新影視計畫《隧道大逃殺》10日舉辦記者會，演員莊凱勛、吳震亞、九孔、王自強等硬底子演員亮相。不過近日電影《世紀血案》因擅自改編林宅血案、未獲家屬授權引發全台炎上，錢人豪恰巧在18年前曾與該片爭議製片郭木盛合作過電影《鈕扣人》。談及此事他臉色一沉，直言雙方多年沒聯絡，更語出驚人開轟：「我不喜歡這個人。」並強調創作底線絕不能踩在別人的傷口上。

▲莊凱勛表示，演出真人實事改編的作品，應當多一份社會責任。（圖／記者湯興漢攝）



昔日合作鬧翻 錢人豪重話：我不喜歡這個人

《世紀血案》爭議延燒，錢人豪被問及曾與該片製片郭木盛合作的往事時，毫不避諱地展現大砲性格。他坦言自《鈕扣人》後兩人就再無交集，更直接點名：「我不太喜歡這個人。」但表示單純是「道不同不相為謀」。

錢人豪嚴肅表示，創作者雖然擁有改編的自由，但底線是不能造成當事人的二度傷害，尤其是像林宅血案這樣沈痛的歷史傷痕。他感嘆地說：「我們都是父親啊！創作不應該建立在別的家庭的痛苦上。」

▲《隧道大逃殺》前導預告發佈會，（左起）導演錢人豪、九孔、莊凱勛。（圖／記者湯興漢攝）

莊凱勛沒被找 曝演「真人實事」堅持1底線

由於《世紀血案》卡司包括夏騰宏、黃河等人，過往都曾演出改編歷史的作品，引發網友質疑劇組是否刻意鎖定「台派演員」。對此，曾演出《零日攻擊》的莊凱勛則表示，自己並未收到《世紀血案》的劇本，也沒有接到試鏡邀約。

▲《世紀血案》引發撻伐，演員（左起）楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏，目前都已經道歉。（圖／記者周宸亘攝）



不過，莊凱勛過去在電影《志氣》以及大愛劇場中，都有豐富的「真人實事」演出經驗。他嚴肅分享自己的原則：「過去我都會先確認，劇本有沒有經過本尊同意？本尊有沒有看過？」他認為，演出這類真實改編的作品，演員身上會多一層責任感，事前與本尊的交流與尊重絕對是基本底線。