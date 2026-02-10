吳淡如出手挖角羊編！　霸氣開2倍薪：熱誠是珍貴資產

記者王靖淳／綜合報導

「嘉南羊乳」的官方小編「羊編」日前在Threads上爆紅，但卻爆出公關爭議，有公開公司稱這個帳號其實是由他們團隊進行代操，消息一出，立刻掀起各界關注及討論。為此，藝人兼作家吳淡如事後也在臉書發文，除了分享對此事看法之外，同時也出手徵才：「羊小編，我可以給你原來總薪水的兩倍...起薪。」

▲吳淡如。

吳淡如直言，如果以一個商人的角度來看，整起羊編事件的處理過程讓她感到相當困惑，她坦言「身為商人，過程我有很多參不透之處。」緊接著，吳淡如霸氣表示，願意提供給羊編優渥的待遇，「羊小編，我可以給你原來總薪水的兩倍...起薪」，甚至還強調這只是底薪，其他的獎金另計。

▲▼吳淡如出手挖角。

吳淡如解釋她為何願意開出高薪的原因，因為她認為在現在這個時代，「熱誠是珍貴資產。」吳淡如也在留言區透露自家公司的現況，強調這次的挖角並非是因為缺人手，「本公司小編本有數位，他們手下也各有數位同事」，並指出公司內部氛圍佳，「沒有人要離職，大家都做得很好！雖然有了AI之後我們的確沒有需要人，但我們欣賞熱誠而不官腔官調的人。」