獨家／「I級艷后」重出江湖重點不是I罩杯　正式宣布要唱歌

記者葉文正／台北報導

有「I級艷后」稱號的女星洪蓉，消失在娛樂圈一段時間，不過他近日宣布，即將在2/14日發行個人首張單曲〈光明燈〉，她表示：「之前都在做自媒體跟電商，看起來像消失，其實是在默默升級。光鮮亮麗不是天生，是別人看不到的努力撐出來的。努力不一定會贏，但不努力，連上場資格都沒有。」

▲洪蓉即將推出新歌。（圖／洪蓉提供）

洪蓉最近要出新歌，連大陸方面北京媒體都在關注這件事，洪蓉說：「因為我也有一段時間沒在娛樂圈了，都在做自媒體跟電商，這次唱片的製作人是歌手彭立老師，他曾幫江蕙、黃乙玲等製作音樂，也曾幫大甲鎮瀾宮做媽祖繞境主題音樂，唱片監製是娛樂圈節目製作人高小敏，可以跟娛樂圈老師合作，有這個緣分我蠻開心的，所以趕快跟大家分享，目前數位平台2/14號就會發行了。」

▲洪蓉新歌是光明燈。（圖／洪蓉提供）

洪蓉也提到，目前第一首歌〈光明燈〉，另外還有新歌正籌備中，台灣2/14日KKbox、LINE MUSIC、YouTube Music等平台可以聽到，海外是從2/26日iTunes & Apple Music、Spotify、Amazon Music、Moov、TIDAL、JOOX、Deezer，因為部分粉絲遍及大陸或是東南亞，所以希望有各種管道可以聽到她的唱片首發。

▲洪蓉曾沉潛一段時間。（圖／洪蓉提供）

過去比較著重在發表寫真的洪蓉，也談到想要發行歌曲的契機，「這次會我出唱片的機緣是，因為高小敏帶彭立老師認識彼此、之後彭立老師幫我量身訂製了這些歌曲，高小敏現在也是我跟彭立老師的經紀人。」

▲洪蓉(中)與高小敏及彭立(右)合作推出新歌。（圖／洪蓉提供）

洪蓉也解釋，目前有三首歌，會在過年後再準備發行第二首，八月前三首歌都會完成，目前海外也開始有邀約了。這次唱片封面、還有MV、舞蹈編排洪蓉也參與製作，希望過程不留遺憾。

▲洪蓉盼望新歌一鳴驚人。（圖／洪蓉提供）