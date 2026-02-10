POP Radio春節特別節目曝光！　大咖歌后、男團全來了

▲周蕙將在初一的特別節目與DJ丹尼話家常。（圖／POP Radio提供）



記者翁子涵／台北報導

POP Radio過年不打烊，自16日至22日，除夕至大年初六每晚9點，分別由7位DJ魏如昀、丹尼、Emily、哲緯、Candy、Polar、Eva掌舵「新年歡樂星～星光馬拉SONG」新春特別節目，將邀請Ozone、周蕙、Mavis瑪菲司、Joyce就以斯、李拾壹、「瑋瑋」黃挺瑋、理想混蛋、FEniX等8組藝人，陪伴聽眾迎接馬年。

▲POP Radio過年期間特別節目名單。（圖／POP Radio提供）



魏如昀連續三年坐鎮除夕夜，她請來Ozone一起守歲，雖然煥鈞入伍無法參加，但團員們特地帶上他的照片，一起守歲迎新年。魏如昀和Ozone 5子分成3組進行PK，Ozone成員為了勝出更不計形象，居然突發奇想以動物叫聲演繹歌曲，笑果十足！



即將攻蛋的周蕙在初一與DJ丹尼話家常，突發擔任「路過歌姬歌唱大賽」評審，並在現場直接傳授美聲技巧就是要抬高臉頰，初二則有Emily邀請電商女王Mavis瑪菲司進行「送禮大挑戰」，面對愛炫富的表妹、淺眠阿公等個性、喜好迥異的家人，她提供令人意想不到的伴手禮推薦！



年初三則有香港創作人李拾壹遠道而來，和創作新星JOYCE就以斯初次見面就十分合拍，並完成多項即興挑戰，他們要從「我再ven一次」、「buy good便當」等流行語創作歌詞，李拾壹面對台語諧音直接硬上，但也坦言「根本不知道自己在唱什麼」。



瑋瑋黃挺瑋在年初四加入《星光馬拉SONG》，他和Candy分享新年願望，期待馬年能夠嘗試吊鋼絲、拍攝仙俠片，瑋瑋黃挺瑋還在節目中畫了２款馬年賀卡要送給黃豆們！年初五，DJ Polar請來理想混蛋暢談，團員們先示範以高EQ回應尷尬話題的應答方式，還以團名創作藏頭詩，更在節目中透露新專輯進度。



年初六是假期尾聲，DJ Eva和FEniX大談休息方式，工作滿檔的五人終於能在過年期間好好睡覺，Eva也特地帶上頌缽幫助聽眾靜心、替開工收心。主唱Max卻在節目中屢遭團員爆料，先直指個性最像小學生，還被說是失聯慣犯，讓Max急忙喊冤澄清。

