《世紀血案》前作也遭炎上！王自強幫緩頰：政治改編太常見　「這就是商業片」

改編自林宅血案的電影《世紀血案》因未取得家屬授權引發輿論撻伐，甚至遭網友抵制。面對劇組被罵翻，曾與同一製作團隊合作過電影《幻術》的資深演員王自強，10日出席《隧道大逃殺》訪問時，表示若拋開政治色彩，單就電影角度來看，將真實歷史事件改編成商業電影在生活中「太常見了」，並坦言演員在拍攝時，其實根本不知道資金來源是藍、是綠、還是紅。

▲王自強曾演出《世紀血案》團隊的前作《幻術》。（圖／記者湯興漢攝）

曾演319槍擊案 「陰謀論」是電影張力

王自強雖然此次未參與《世紀血案》，但他曾在該團隊上一部作品《幻術》中飾演關鍵角色陳義雄。當時該片以「319槍擊案」為背景，因影射前總統李登輝是兇手而引發爭議。

對於這種「遊走灰色地帶」的劇本，王自強以過來人身份分析：「電影為了戲劇張力，一定會做某種程度的改編或放大。」他指出，《幻術》雖使用了真實姓名與事件框架，但並未明說兇手是誰，而是留給觀眾解讀，「這就是標準的商業改編電影，把大家知道的事編成故事，這種操作在國外或生活中其實太多了。」他認為若單就商業片來看，該團隊拍得其實不錯。

▲《世紀血案》引發撻伐，演員（左起）楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏，目前都已經道歉。（圖／記者周宸亘攝）

昔封街拍總統車隊 今低調到「演員都不知」

不過，王自強也驚訝於這次《世紀血案》的低調程度。他回憶當年拍《幻術》時，劇組在台中大動作封街拍攝總統車隊，消息早在開拍前就傳得沸沸揚揚；反觀這次《世紀血案》保密到家，連身為「前班底」的他都不知道竟是同一個出資者與製片，直到殺青記者會曝光才恍然大悟。

資金是藍是綠？嘆：演員永遠最後知道



隨著電影炎上，外界開始起底製作公司的資金背景，質疑是否有特定政治目的。對此，王自強無奈表示，這在演藝圈永遠是個解不開的謎。

▲《隧道大逃殺》前導預告發佈會，（左起）儲稼逸、王自強、吳震亞、梁以辰、導演錢人豪、九孔、莊凱勛等人出席。（圖／記者湯興漢攝）

「資金部分，演員不會知道，大家私下會去猜測，背景哪裡來的？就會有所謂的藍的資金、還是綠的資金，甚至紅的資金。」但他強調，這些問題永遠沒有標準答案，「演員是唯一不會知道資金來源的人。」一番話道盡了演員在面對敏感題材時，往往只能專注表演，對於背後的政治角力卻無能為力的處境。